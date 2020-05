Tempo ancora incerto sino a metà settimana, poi spazio al sereno

Ancora non molla definitivamente l’area di bassa pressione che dalla Spagna si è portata sul nostro Paese. Anche se porterà maltempo perlopiù su regioni centrali e meridionali, ancora mantiene residua instabilità sulle nostre aree almeno fino a mercoledì. Poi l’alta pressione dovrebbe prendere posto almeno fino a fine settimana regalandoci un periodo più stabile.





Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione



DA OGGI LUNEDÌ 18 E MARTEDÌ 19 MAGGIO

Cielo irregolarmente nuvoloso con piogge e rovesci brevi ed isolati, in qualche caso anche temporaleschi, possibili un po’ ovunque. Le zone con più probabilità di essere interessate sono il cuneese, il savonese e le Alpi in generale, ma domani potrebbero interessare anche le pianure specie tra astigiano e alessandrino. Per questi eventi sono stati sviluppati servizi specifici che riguardano la previsione dei temporali www.datameteo.com/meteo/595-previsione_grandine_temporali.html ed in particolare i fenomeni di grandinate anche osservate www.datameteo.com/meteo/596-report_archivio_grandine.html .

Temperature massime stazionarie o in lieve aumento e comprese tra 23 e 26 °C. Minime stazionarie e comprese tra 12 e 17 °C. Venti generalmente deboli o localmente moderati orientali/nordorientali su Piemonte, settentrionali su Liguria. Oggi saranno anche forti settentrionali su Liguria centro-occidentale.



DA MERCOLEDÌ 20 MAGGIO

Generale miglioramento del tempo, anche se non mancherà la formazione di qualche locale rovescio sulle Alpi. Situazione che dovrebbe rimanere invariata fino a domenica. Temperature in lento ma costante aumento almeno su Piemonte fino a venerdì, poi rimarranno stazionarie, con punte che potranno toccare i 28 °C.





PREVISIONI LOCALI



Cuneo

www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo



Savona

www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona