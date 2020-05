L’Albero delle Gioie di Saluzzo accoglie le clienti alla riapertura con i sorprendenti gioielli della nuova collezione Monies

La scelta di Teresa e Simona, dell’Albero delle Gioie di Saluzzo, di presentare all’apertura del negozio dopo il lockdown, in primis la nuova collezione Monies non è casuale, perché i gioielli artigianali della maison danese concentrano in sé creatività e fantasia e regalano energia e vitalità a prima vista.



Ed energia e vitalità, in questo momento, è sicuramente ciò di cui tutti abbiamo più bisogno.



Gli abili artigiani della maison creano questi monili nei laboratori di Copenaghen dove il processo progettazione si svolge con grande contemplazione, ammirazione e rispetto per ogni materiale.



Alcuni pezzi che potranno essere ammirati nella gioielleria L’Albero delle Gioie di Saluzzo. in questi giorni di chiusura, la ricerca da parte di Teresa è stata incessante, per poter proporre, fin dal primo giorno di apertura, dei pezzi unici e meravigliosi, capaci di regalare stupore e gioia agli occhi che si poseranno dal vivo su questi piccoli, grandi capolavori.





Collana unica Collana agata ebano



L'innata bellezza dei diversi materiali naturali è accentuata dalle variazione e combinazioni fra gli stessi, ed in modo talmente sorprendente da rendere davvero unici i Monies.







Black&White anello,orecchini





I gioielli provengono da una varietà di materiali naturali provenienti da tutto il mondo. Dalle montagne dell'Afghanistan alla Tundra in Siberia. i materiali vanno da diversi tipi di corno, legno, conchiglie e pietre preziose ad ambra, mammut, fossili, pelle e molto altro.







Black &white Bracelets









Bracciali in acacia gold foil hey



Da martedì 19 maggio la gioielleria sarà aperta al pubblico. Teresa e Simona vi aspettano con tanto entusiasmo ed emozione.



L’Albero delle Gioie si trova in Corso Italia 4, a pochi passi dal Duomo, ed è aperto dal martedì al sabato con orario dalle 9 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30.

Per chi lo desidera, su appuntamento telefonando al 340 1093702.

www.alberodellegioie.it - https://www.facebook.com/alberodellegioie/