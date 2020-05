2.200 mascherine e 800 soluzioni disinfettanti ai cittadini di Castagnito

I volontari della Protezione civile e i consiglieri comunali di Castagnito si sono occupati della consegna porta a porta dei dispositivi sanitari (una per ogni componente della famiglia) per un totale complessivo di 2200 mascherine.

"Abbiamo anche distribuito la soluzione disinfettante a quelle famiglie che, nella prima tornata di consegne, non avevamo potuto contattare. Per coloro che per qualche motivo non l’avessero ricevuta - spiega il sindaco di Castagnito, Carlo Porro - possono contattare i consiglieri comunali di rifermento locale".