Dal comune di Boves 100mila euro a sostegno di micro-imprese e partite IVA colpite da Covid-19

L’amministrazione di Boves ha deciso di destinare 100.000 euro per il sostegno delle micro-imprese e delle partite IVA bovesane sotto forma di buoni spesa da spendere nel territorio comunale presso le attività che maggiormente hanno sofferto la chiusura per emergenza Covid.

La volontà è di sostenere le partite IVA: riconoscendo loro un contributo/buono spesa; facendole diventare fornitori stessi di beni e servizi acquistabili tramite i buoni.

Centomila euro dunque riservati alle partita IVA bovesane e che rimarranno nel territorio comunale.

A tal fine è stato redatto un modulo di richiesta editabile e di facile compilazione disponibile da oggi, lunedì 18 maggio 2020 sul sito e sui canali social media del comune di Boves (scaricabile a questo link

https://www.comune.boves.cn.it/Home/DettaglioNews?IDNews=149392). Il modulo è da compilare e inviare alla casella covid@comune.boves.cn.it creata in esclusiva per il progetto.

La raccolta delle richieste terminerà mercoledì 27 maggio.

I requisiti per poter accedere al contributo/buoni spesa sono:

essere titolare e produttore di reddito da partita IVA a titolo esclusivo; avere una sede operativa e/o legale nel comune di Boves; essere una micro impresa (con meno di 10 occupati); avere subito una riduzione almeno del 40% del fatturato nei mesi di marzo e aprile; essere in regola col pagamento dei contributi locali.







A partire dal 28 maggio inizierà la valutazione delle domande ricevute e i buoni verranno erogati a partire dalla prima settimana di giugno. Il valore dei buoni sarà variabile a seconda della maggiore o minore chiusura subita.

Come anticipato, all’interno della stessa domanda, il titolare di partita IVA può proporsi come “attività/fornitore disposto a ricevere i buoni”: in questo caso la condizione essenziale è che possa produrre una fattura elettronica da inviare al Comune di Boves per il pagamento, in tempi molto ristretti, degli stessi.

Inoltre il Comune ha promosso altri due progetti a sostegno economico delle famiglie bovesane e del commercio.

La prima è il Banco Alimentare: in collaborazione con l’associazione commercianti La Sporta continua il banco alimentare presso la sede della Pro Loco in Piazza Borelli il lunedì e giovedì dalle ore 20 alle 21:30.

Poi è in partenza un progetto dedicato al sostegno del commercio bovesano, sempre in collaborazione con l’associazione commercianti La Sporta. L’amministrazione del comune di Boves vi partecipa con un contributo di 30.000 euro.