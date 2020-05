Garessio e il caso Opera Pia Garelli: scontro maggioranza-opposizione sulla situazione di due lavoratrici

Riteniamo che quanto sta accadendo sia da denunciare pubblicamente: il lavoro svolto da queste professioniste negli anni è stato di dedizione totale e l'emergenza che dura tuttora pone quotidianamente a rischio la loro vita senza che il loro impegno (oltre che la responsabilità civile e penale che si assumono) venga riconosciuto.

Vogliamo portare all'attenzione di tutti il nostro supporto al sindaco Ferruccio Fazio, che ha accettato la carica di direttore sanitario della struttura in un momento di grande emergenza e dedicandosi con impegno alla gestione di una situazione complessa. Il sindaco ha duramente contestato al CDA la scelta amministrativa fatta nei confronti delle infermiere e noi riteniamo di doverlo affiancare in questa battaglia per i diritti delle due lavoratrici. Lavoratrici che hanno giocato un ruolo fondamentale nella vicenda Covid che, senza il loro support,o sarebbe finita molto più tragicamente e con possibili ripercussioni sul paese intero" .

LA REPLICA DELLA MINORANZA - La minoranza, a questo punto, ha deciso di replicare con un'interrogazione al sindaco sottoscritta dai consiglieri Isaac Carrara, Anna Maria Nasi e Renza Roberi e depositata in municipio. Questo il suo contenuto: "L'Opera Pia Garelli, che si è recentemente trasformata da IPAB in Fondazione, è un ente di cui dovrebbero essere garantite indipendenza e autonomia e il cui CDA, pesantemente attaccato dall'amministrazione, è presieduto da uno dei due membri votati e nominati dalla maggioranza del Consiglio comunale di Garessio. Ad oggi la figura dell'infermiere professionale non esiste più e la categoria di livello D riguarda gli infermieri inquadrati nel pubblico, non nel privato. La vicenda riguardante l'assunzione delle due infermiere ha avuto inizio a dicembre dell'anno scorso; il CDA uscente, non avendo i tempi tecnici per portare a termine la richiesta delle due infermiere, ha relazionato ai consiglieri del nuovo CDA il problem,a con relativo sollecito di considerare con attenzione e repentinamente la questione e portarla a giusta soluzione".