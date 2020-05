"Gli artigiani monregalesi sono pronti a ripartire, ma temono controlli e sanzioni!"

L'economia italiana sta riavviando i suoi motori, ma dal Monregalese, in particolare dalla Confartigianato di Mondovì e dal suo presidente, Paolo Manera, giunge un disperato grido d'allarme.

"Il Governo ama giocare con le PMI: in una notte cambia le regole!", ha dichiarato. "Per un imprenditore serio non è possibile improvvisarsi in pochi giorni e riaprire nel rispetto delle stringenti norme dei protocolli nazionali. Gli artigiani monregalesi sono pronti a ripartire, ma temono due cose: sanzioni e controlli in un momento difficile, con protocolli che a oggi non sono definitivi e con problemi nel reperire i materiali e le attrezzature per garantirne il rispetto".

Manera ha proseguito dicendo che gli artigiani di Mondovì e del Monregalese sono molto preoccupati "per questo assurdo inquadramento del Covid-19 come infortunio: non è comprensibile come sia stato possibile trasformare una malattia virale (pandemica, con le modalità di diffusione di morbillo e varicella e di cui non è assolutamente possibile accertare il momento del contagio) in un infortunio, con conseguenze di possibile cause e responsabilità del datore di lavoro, magari per Coronavirus contratto durante il week-end, lontano dal luogo di lavoro...".

Il "J'accuse" di Paolo Manera prende di mira anche le forze sindacali: "Se i sindacati avessero voluto aiutare i lavoratori, avrebbero potuto richiedere una misura straordinaria di malattia generica, con la quale sarebbe stato remunerato in modo maggiore il lavoro, senza mettere in difficoltà il mondo delle piccole imprese".