La città di Cuneo riparte anche dai negozi aperti: i sorrisi dei commercianti dietro le mascherine(FOTO E VIDEO)

Un momento attesissimo: la ripresa del commercio in città.

Stamattina a Cuneo in molti hanno finalmente rialzato quelle serrande abbassate dallo scorso 10 marzo. Un tempo lungo e sospeso, che ha cambiato le vite di tutti.

Ma c'è comunque ottimismo nelle parole di Roberto Ricchiardi, presidente di Federmoda Cuneo e titolare di sei negozi nel cuore della città. "Guardiamo ad un nuovo modo di vivere e di approcciarsi all'acquisto".



L'entusiasmo è generalizzato tra i commercianti, che ci dicono: "Dietro la mascherina stiamo sorrideno, anche se forse non si vede".

Molti dei negozi riapriranno solo dal pomeriggio, in alcuni sono in corso le ultime operazioni di sanificazione e pulizia.

Probabilmente in queste prime settimane gli orari saranno ridotti, bisognerà vedere la risposta dei cittadini, la prospensione all'acquisto, la voglia di rientrare nei negozi, provare i capi.

Nuove regole: si entra uno per volta o comunque contingentati in base alle metrature, si indossa la mascherina, in alcuni negozi anche i guanti, le mani si igienizzano, da qualche parte si misura la temperatura all'ingresso. I capi si possono provare, così come la calzature.

Nel pomeriggio saranno aperti molti più negozi e ci sarà sicuramente più movimento. Con la ripresa del commercio, che rappresenta l'anima della città, la ripartenza, da oggi, appare più reale.