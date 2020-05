La quotidianità al tempo del Covid-19: dal blocco creativo all’idea di un contest per giovani grafici

Di fronte a una grande crisi un artista, solitamente, può caricarsi di tensione creativa o faticare a trovare l’ispirazione.

Abbiamo parlato di creatività ed emergenza Covid con Francesco Imberti, musicista, laureato in fisica e ora iscritto all’ISIAU di Urbino al corso di laurea magistrale in Illustrazione editoriale.

“La mia quarantena è iniziata con un piede rotto. Potrei dire di esserci entrato a gamba tesa. Ero tornato da poco a Urbino quando mi sono fratturato il piede e sono quindi tornato a Fossano. Mentre ero a casa è scattato il lockdown e mi sono trovato senza certezze se non quella di non potermi muovere”.

In famiglia e non a Urbino per un caso fortuito, quindi, Frensis ha iniziato a seguire le lezioni a distanza come migliaia di studenti universitari italiani: “È stato un periodo difficile, strano. Si sono messe in discussione tutte le modalità con cui normalmente si fanno le cose. Sicuramente ho avuto tempo per molti approfondimenti, per dedicarmi allo studio con maggiore energia. L’università ci ha messo immediatamente a disposizione le lezioni online, ma comunque questa parte è stata una delle più difficili. Da studente dell’ambito creativo mi manca il confronto diretto con i professori, i compagni, i professionisti che gravitano intorno al mio settore. C’è quindi stato un calo dell’aspetto artistico. Mi mancavano gli stimoli, le sensazioni che normalmente fanno parte del processo creativo”.

Francesco è uno dei membri fondatori dell’Associazione giovanile Freak Out, molto attiva a Fossano nell’organizzazione di eventi per i giovani. Anche qui l’attività si è bruscamente interrotta con il lockdown: i concerti in programma in Cascina Sacerdote a marzo, aprile e maggio sono saltatati e i ragazzi dell’associazione hanno iniziato a pensare a un modo per sostenere altri giovani artisti.

“Sono nate moltissime iniziative in campo creativo intorno al concetto di quarantena e ne abbiamo anche attuate alcune con l’università che ci ha chiesto, ad esempio, di raccontare la nostra esperienza in questo lockdown. Con Freak Out abbiamo quindi voluto dare spazio a giovani creativi dando loro spazio per raccontare questo periodo con lo spirito che contraddistingue l’associazione, cioè prendere tutto dal punto di vista positivo”.

La riflessione è partita dal fatto che il mondo dell’arte, anche dal punto di vista economico, è uno di quelli che maggiormente sta risentendo della crisi: a parte una piccolissima percentuale di casi, manca la possibilità di riuscire a lavorare, di trovare nuove idee e il futuro non si prospetta roseo da questo punto di vista. “Abbiamo voluto creare questo spazio che consentisse di raccontare un pezzo di storia che stiamo vivendo e al contempo sostenere sia l’attività dei creativi, sia quella dell’associazione per continuare, appena sarà possibile, a ospitare gruppi che suonino e di consentire al pubblico di fruirne in maniera gratuita nello spirito dell’associazione”.

Ecco che è nato Freak Quarantine. In questo momento è partita la “Call for artists”. Gli artisti sono invitati a mandare un loro elaborato grafico che racconti qualcosa della quarantena: un’emozione, uno scorcio, un punto di vista. Tra gli elaborati pervenuti entro il 23 maggio ne saranno selezionati 10 che saranno stampati su shopper e t-shirts e messi in vendita sulla piattaforma www.kloberi.com. in questo modo sarà coinvolta nella stampa una azienda giovane fossanese, l’Arsenale delle T-shirt che, come spiega Francesco “Ci ha sempre sostenuto ed è anche un modo per contribuire alla ripartenza delle imprese”, e i proventi saranno ripartiti tra l’associazione e l’autore dell’illustrazione.

Per partecipare al contest è possibile consultare il regolamento all’indirizzo freakoutassociazione.it/FreakQuarantine_ArtistsCall.pdf

