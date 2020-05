Le isole ecologiche del Saluzzese, Saviglianese e Fossanese da oggi accessibili anche ai privati cittadini

Dopo una prima riapertura, a partire da venerdì, riservata a imprese e aziende, lo Csea, il Consorzio servizi ecologia e ambiente, che gestisce il servizio di raccolta rifiuti nel bacino del Saluzzese, Saviglianese e Fossanese, ha aperto le isole ecologiche anche ai privati cittadini.

Il Consorzio lo ha reso noto in una nota stampa. A partire da oggi (18 maggio), “le isole ecologiche saranno riaperte con accesso consentito anche alle utenze domestiche, previa prenotazione tramite al sito csea.ecoportale.net”.

Gli ecocentri di Saluzzo, Manta, Piasco, Frassino, Barge, Paesana, Revello, Moretta, Savigliano, Cavallermaggiore, Genola, Fossano, Sant'Albano Stura e Racconigi tornano quindi ad essere accessibili anche alle utenze “domestiche”. Rimane, però, l’obbligo di prenotare l’appuntamento per il conferimento dei rifiuti.

“Come sempre – aggiunge lo Csea – può essere utilizzata esclusivamente l’isola ecologica nel Comune in cui ha sede la ditta o è iscritto alla tassa rifiuti il nucleo familiare dell'utente”.

Per conoscere l’isola ecologica di riferimento si può fare una rapida verifica nella sezione “Comuni”, sul sito del Consorzio (www.consorziosea.it): l’ingresso in ecocentri diversi, ovviamente, è vietato.

Al tempo stesso, senza la prenotazione l’utente potrà essere respinto.

INDICAZIONI PER LA PRENOTAZIONE

La prenotazione deve essere effettuata accedendo a csea.ecoportale.net. Per la registrazione saranno richiesti, per le utenze domestiche, il codice fiscale; per le non domestiche, invece, il numero di partita Iva o quello della tessera utente rilasciata dagli uffici del proprio Comune.

Chi fosse sprovvisto della tessera per le utenze non domestiche può ritirarla presso il Municipio.

Inseriti i dati, verrà chiesta la preferenza in base ai giorni di apertura (le giornate a disposizione saranno colorate in verde sul calendario) e agli orari di apertura (le fasce orarie disponibili saranno selezionabili, quelle già prenotate saranno disabilitate). L’appuntamento per il conferimento negli ecocentri durerà 30 minuti.

In ultimo, dopo aver selezionato il giorno e l’orario, verrà richiesto un indirizzo email: verrà tempestivamente recapitato un codice di verifica alla mail dichiarata in fase di registrazione. Il codice di verifica dovrà quindi essere inserito nel sistema per confermare la prenotazione.

Inserito il codice di verifica, si riceverà una mail di conferma con il riepilogo della prenotazione (data, orario, ecocentro e il codice della prenotazione). Per eventuali modifiche o cancellazione della prenotazione sarà necessario accedere all’ecoportale inserendo il codice di prenotazione.

Le cancellazioni non potranno essere effettuate se la prenotazione è prevista delle 24 ore successive.

Qualora non si fosse in possesso di mezzi informatici per accedere al portale internet, sarà comunque possibile prenotare l’accesso a mezzo del numero verde 800.365552 o del telefono 3482210283 ma, in questo caso, la prima data di accesso disponibile potrebbe risultare posticipata rispetto a quella selezionabile da portale.

Può essere prenotato un solo accesso per ciascun utente onde garantire la massima fruibilità a tutti i cittadini ma, una volta conferiti i rifiuti, è possibile prenotare un nuovo accesso nella prima fascia oraria disponibile a partire dalla mezz’ora successiva.

INDICAZIONI PER L’ACCESSO

Recarsi presso l’isola ecologica nella data e nell’orario indicati in fasi di registrazione muniti della tessera per utenze non domestiche (la stessa usata per la prenotazione); della tessera sanitaria per le utenze domestiche; della mail di conferma o del solo codice di prenotazione che serviranno per verificare la possibilità di accesso.

La prenotazione è organizzata in fasce orarie in cui possono accedere un numero limitato di utenti per evitare la formazione di assembramenti. Pur essendo quindi in possesso di una prenotazione ci potranno essere dei tempi di attesa ma limitati ai tempi di conferimento degli utenti prenotati nella medesima fascia oraria.

La compresenza di utenti negli ecocentri sarà limitata da un minimo di uno ad un massimo di tre utenti: attenersi alle disposizioni degli addetti alla guardiania per l’accesso.

Restando valide le norme in materia di prevenzione del Covid19, si richiede quindi di recarsi all’isola ecologica in caso di effettiva necessità e con puntualità; presentarsi con i rifiuti già separati; attenersi alle indicazioni fornite dal personale presente; rispettare i limiti fissati e consultabili tramite il portale del Consorzio Sea, dove sono specificate le norme di accettazione rifiuti presso le isole ecologiche; indossare guanti e mascherine.

Continua ad essere attivo per le sole utenze domestiche (nei Comuni dove ciò è previsto) anche il servizio di ritiro gratuito a domicilio su prenotazione al numero verde 800.365552 o al numero 348.2210283.

Il servizio di ritiro è limitato agli ingombranti (tavoli, poltrone, divani, mobili, elettrodomestici, ecc.) e il numero massimo di pezzi per ritiro è fissato a cinque.