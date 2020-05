Martedì 19 maggio riapre al prestito la biblioteca civica Anna Frank di Borgo San Dalmazzo

Martedì 19 maggio riapre la biblioteca civica “Anna Frank”, un punto di riferimento importante per la comunità di Borgo San Dalmazzo.

Inizialmente sarà attivo il solo servizio di prestito. Questo l'orario: dal martedì al venerdì 10-12 di mattina e 16-19 nel pomeriggio; il sabato mattina 9.30-12.30 mentre sarà chiusa nel pomeriggio.

Ecco le regole di questa fase 2.

Se vuoi prendere in prestito un libro, un dvd o altro materiale bibliotecario puoi richiederlo telefonando al numero 0171/265555 o inviando una mail a biblioteca@comune.borgosandalmazzo.cn.it. In questo modo ritirerai quanto desiderato nelle migliori condizioni di sicurezza.

Se vuoi restituire libri o altro materiale bibliotecario che hai in prestito dovrai semplicemente inserirlo nel box di riconsegna accanto al portone di ingresso. In questo modo la restituzione avverrà in sicurezza, per una maggiore tutela di utenti e personale della biblioteca.

Se devi recarti in biblioteca per ritirare un libro o un dvd dovrai seguire queste semplici regole: rispetta l'orario di accesso che ti verrà comunicato; accedi alla biblioteca, possibilmente da solo; accedi indossando guanti e mascherina (non forniti dalla biblioteca); rispetta la distanza di sicurezza dagli altri utenti che incontrerai; rispetta i punti di attesa indicati; segui le indicazioni che ti verranno comunicate dal personale.

I tempi di attesa potrebbero risultare più lunghi del consueto in quanto i libri e il materiale bibliotecario rimarranno “in quarantena” per 10 giorni dalla riconsegna in modo da garantire la totale sanificazione prima di ogni nuovo prestito (come da indicazioni date dall'Istituto Centrale per la patologia degli archivi e del libro del MIBAC).

Al momento restano ancora sospesi l’accesso alla sala di lettura, l’area bambini/ragazzi e media/emeroteca.