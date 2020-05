Peveragno, anche la biblioteca pronta a ripartire: accesso tramite prenotazione e tempo contingentato

A darne notizia è la pagina Facebook dell'ente locale, nell'indicare anche le nuove modalità di sfruttamento del servizio: "L'accesso sarà contingentato con prenotazione telefonica obbligatoria (0171 337728, eccezionalmente a partire da martedì 19 dalle 9 alle 12). Orari per prenotazione telefonica: lunedì (ma non il 18/5) e venerdì ore 9-13, mercoledì giovedì e sabato ore 15-18. L'accesso sarà limitato a una persona per volta, potranno entrare al massimo due minori se accompagnati da un adulto che dovrà garantire sul comportamento dei minori stessi. Obbligatorio arrivare muniti di mascherina e disinfettarsi le mani all'ingresso. Bambini sotto i sei anni esentati da uso mascherina. Tempo massimo di permanenza in biblioteca 15 minuti per permettere al maggior numero possibile di persone di avere accesso".