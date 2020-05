Pochi parrucchieri ed estetiste aperti, nonostante il via libera: "Rimandiamo di qualche giorno per metterci in regola"

A Cuneo la maggior parte dei saloni di bellezza, parrucchieri ed estiste sono ancora chiusi, nonostante il via libera per l'apertura già da oggi 18 maggio.

In molti hanno scelto di aprire a partire da domani, qualcun altro da mercoledì o giovedì. Le linee guida dell'Inail sono arrivate solo mercoledì sera, le regole della Regione solo sabato. Molti ordini di materiale monouso ancora non sono stati consegnati. E ci si concentra ancora per mettere tutto a posto, pulire, sanificare.

Ad aver aperto oggi sono soprattutto i negozi più piccoli, solo il titolare all'interno, poche cose da dover gestire.

La voglia di riaprire era tanta. E anche la voglia di farsi tagliare i capelli, come ci dice un signore, che scherza: "Non sono qui per tagliarli, ma per farmi restituire un aspetto decente, perché le donne di casa mi hanno fatto dei disastri".

Il settore della cura alla persona è stato tra quelli che hanno pagato di più il lockdown. Anche per il proliferare dell'abusivismo.

Inizialmente era stato stabilito che l'apertura fosse il 1° giugno, poi le pressioni delle Regioni e dei rappresentanti delle categoria, i dati in calo di contagi e decessi e, in generale, la necessità di far ripartire il settore, che vive proprio in questa stagione il momento di maggior lavoro, hanno fatto il resto.

E così la ripartenza è stata anticipata di ben due settimane. Questo ha comportato, però, di dover correre per organizzarsi e di doversi procurare attrezzature e materiale monouso, non facilmente reperibili sul mercato, data la mole di richieste. I costi per gli esercizi aumenteranno e ci sono già alcuni saloni che hanno informato le clienti che verrà applicato un costo forfettario per coprirli. Una sorta di "coperto" per pagare le spese di sicurezza e igiene.