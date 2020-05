Riaperte le chiese di Cuneo: mascherine, distanze tra i fedeli e nessun contatto

Riaperte le chiese di Cuneo. Da oggi si ricomincerà con la celebrazione delle messe in presenza, ma con nuove regole. A partire dalla comunicazione, all'ingresso, della capienza massima dell'edificio. Che per il Duomo consiste in 140 persone, per la chiesa del Sacro Cuore in 145.

In ogni caso, tra i fedeli dovrà esserci una distanza di “almeno un metro frontale e laterale”. All’ingresso ci saranno volontari con mascherine e guanti: controlleranno che il numero stabilito di partecipanti alla celebrazione sia rispettato. Si dovrà dispensare gel igienizzante all’ingresso, e permane l’obbligo di indossare la mascherina.

I locali andranno costantemente sanificati e areati.

Niente segno della pace, niente libretti tra i banchi. Per la Comunione, il prete dovrà indossare la mascherina e igienizzarsi le mani. Le offerte non saranno raccolte durante la funzione, ma saranno disposti appositi contenitori. In questa fase è permessa la presenza dell’organista ma non quella del coro.

Confessioni con mascherina e in luoghi aperti. Quindi saranno banditi, almeno per un po', i confessionali.