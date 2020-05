Saluzzo: Fase 2, voglia di ripartire con il nuovo modo di vendere e fare acquisti

Fase 2, lunedì 18 maggio: ripartenza a Saluzzo. Stamattina, prime messe in duomo, serrande alzate di molti negozi, bar, caffetterie, negozi di abbigliamento, mercerie, sartorie cinesi, hanno segnato la "quasi" fine del lockdown.

La ripartenza piena sarà solo domani mattina. Il lunedì è infatti giorno di chiusura. Molti hanno utilizzato la classica giornata di riposo settimanale per sanificazioni, pulizia e adeguanti, attendendo materiali previsti dalle normedi sicurezza, non ancora consegnati, soprattutto nel settore cura della persona.

Ma un 40% di commercianti ha alzato le serrande con la voglia di ripartire e di guardare al nuovo approccio di vendita nel giorno simbolico della ripartenza, da festeggiare.

Ingressi a turno, mascherina, molte quelle azzurre con il logo del Centro Commerciale naturale di Saluzzo,, orari in alcuni casi ancora ridotti.

Distanziamento in Duomo, non più di 200 persone e posti assegnati nei banchi. Una persona, massimo tre persone alla volta in negozi di abbigliamento, dove è promosso anche l’ingresso su appuntamento, soprattutto nella pausa pranzo. Fila ai bar per il caffè, dove nonostante la distanza interpersonale c’è molta accoglienza e messaggi positivi con addobbi esterni da parte degli esercenti. Molti uffici e studi professionali hanno riaperto.

Il 90% dei parrucchieri stamattina era ancora chiuso. Per lo shampoo, tinta, piega si riparte a pieno ritmo da domani mattina, con una lista nutrita di prenotazioni dopo il lockdown e "il fai da te" in casa.

Un avvio alla normale quotidianità questa mattina, con movimento in centro ancora timido e prime difficoltà a trovare posteggio.

I saldi estivi sono posticipati, in tutta Italia al 1° agosto, ma ci sono negozi che offrono sconti per promuovere la ripartenza, dopo due mesi di chiusura.

Iniziativa applaudita anche sui social quella del negozio moda" L’Etoile Saluzzo: “oggi è il giorno del nuovo inizio, della rinascita – afferma Maurizio - Abbiamo lavorato nella notte per avere tutto pronto questa mattina. Per ringraziare, a nostro modo, chi è stato in prima linea in questo periodo di emergenza, a medici, infermieri e tutti gli operatori sanitari sarà riservato (presentando un tesserino di riconoscimento) uno sconto del 50% su tutta la collezione estiva".