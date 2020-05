"Siamo felicissimi di riaprire e di accogliere i nostri clienti”: anche a Borgo San Dalmazzo si riparte (FOTO)

Anche a Borgo San Dalmazzo questa mattina, lunedì 18 maggio, si respirava un'aria diversa.

I negozi finalmente aperti, la gente in giro a guardare le vetrine e a fare i primi acquisti di genere non alimentare dopo oltre due mesi di lockdown.

I commercianti, tutti con la mascherina, sorridevano con gli occhi in attesa di accogliere i primi clienti. Positivi i primi commenti: “Siamo felicissimi di aprire, è una bella iniezione di ottimismo e positività”.

Le casse hanno battuto i primi scontrini e il centro storico sembra anche più curato con le serrande alzate e le vetrine aggiornate. Molti esercizi fanno sconti per favorire gli acquisti. Le scarpe si possono provare, così come gli abiti. Obbligatorio l'uso della mascherina e in molti negozi vengono forniti anche i guanti per poter toccare la merce. All'ingresso il gel igienizzante per le mani.

Intanto dalla pagina facebook arrivano gli auguri dall'associazione commercianti di Borgo ABC doc: “Moltissime attività hanno riaperto dopo più di due mesi con tantissima preoccupazione per il futuro ma con la certezza che verrà dato il massimo per la sicurezza vostra e nostra. Buona ripartenza a tutti!”