“Vuoi un caffè?” Nuova rubrica di Telegranda sulla Parola di Dio ispirata alla lettera pastorale del vescovo Don Derio Olivero

Venerdì 22 maggio parte su Telegranda la rubrica “Vuoi un caffè?” ispirata alla lettera pastorale del vescovo di Pinerolo Mons. Derio Olivero. Originario di Fossano, è anche molto conosciuto nel mondo ecclesiale cuneese. Inoltre ha vissuto personalmente l’esperienza terribile del coronavirus, rischiando concretamente la vita ed ha superato in modo straordinario questa prova.

L'idea della trasmissione tv è di Don Gianni Falco, parroco di S. Paolo in Cuneo: “È estremamente significativo ricordare che le sue prime parole dopo il momento più critico della sua malattia sono state 'Di fronte alla morte due cose contano: la fiducia in Dio e le relazioni'. Mentre gli esprimiamo l’augurio di una perfetta guarigione, desideriamo con gioia condividere i pensieri, le suggestioni che Lui ci propone nella sua lettera pastorale”.

La presentazione della lettera “Vuoi un caffè” andrà in onda su Telegranda (canale 186) per cinque venerdì consecutivi alle ore 21, con inizio il venerdì 22 maggio: seguirà il 29 maggio, il 5, il 12 ed il 19 giugno 2020.

Il percorso di queste cinque serate sarà così strutturato: nella prima parte il Vescovo don Derio presenterà sempre due capitoli della sua lettera; a cui seguiranno delle brevi musiche tratte dai Corali per organo di Johann Sebastian Bach e, contemporaneamente sullo schermo televisivo, scorreranno alcune domande a carattere personale collegate ai capitoli della lettera.

La seconda parte comprenderà la lettura di un brano biblico, il commento del Vescovo, il momento musicale e altre domande inerenti alla Parola di Dio.

“Ci auguriamo che queste riflessioni possano essere un’opportunità per interrogarci personalmente in maniera seria e profonda sul modo di relazionarci con noi stessi, con il nostro prossimo e con Dio – commenta Don Gianni -. Il tema delle relazioni è fondamentale nella vita di ciascuno di noi: viviamo perché siamo in relazione. Una persona senza relazioni è condannata ad una morte spirituale.

L’iniziativa che stiamo per intraprendere, nata all’interno di alcuni piccoli gruppi di famiglie che, già prima della pandemia la stavano approfondendo, vuole evidenziare questa dimensione umana soprattutto in questo momento particolare che stiamo vivendo. Da una parte ci sono stati imposti dei vincoli alla nostra libertà e questo giustamente per proteggere la nostra salute e quelle del nostro prossimo, ma questi condizionamenti nella vita sociale, hanno anche favorito e accresciuto in molti le relazioni all’interno della famiglia, attraverso un tempo più prolungato nell’ascolto, nel dialogo e nella collaborazione, creando quindi maggiore unità, amicizia e amore.

Contemporaneamente sono diminuite le relazioni all’esterno per il timore del contagio, ma anche per l’assenza di quei segni visibili che la esprimono: la stretta di mano, l’abbraccio e il bacio”.

“Lo slogan della nostra identità – dice il vescovo don Derio - non è tanto 'Io sono' quanto 'Io siamo'”.