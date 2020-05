A Lagnasco festeggiati i 100 anni di Caterina Isoardi

Un compleanno particolare è stato festeggiato lunedì 18 maggio alla Residenza "Don Eandi": Caterina Isoardi ha infatti raggiunto l’ambito traguardo del secolo di vita. Una simile ricorrenza non si ricorda in paese e l’emergenza in atto, a maggior ragione con le misure di sicurezza per gli accessi alla Residenza, non hanno permesso festeggiamenti particolari.