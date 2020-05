Alba, piazza Sarti o Prunotto: voto a maggioranza per gli ambulanti "sfrattati" dal centro storico

L'ampio spazio di piazza Prunotto – dove ha già sede il mercato dei produttori agricoli - o quello piazza Sarti – di fronte all’Hotel I Castelli? Alla vigilia del termine che la Regione Piemonte ha previsto per la ripresa di tutte le attività di commercio al dettaglio su area pubblica (quelle alimentari, fermate da un’ordinanza comunale, sono ormai tornate a operare da alcune settimane) sono questi i possibili approdi verso cui verranno dirottati gli ambulanti di generi non alimentari che da questo sabato potranno riprendere parte al mercato prefestivo albese, dovendo però rinunciare, per i ben noti problemi di sicurezza e distanziamento, alle loro abituali piazzole di via Maestra, di via Cavour e di piazza del Duomo.



Un problema che riguarda oltre 60 operatori, degli oltre 200 che normalmente affluiscono al principale appuntamento del mercato ambulante albese, una parte dei quali – scartata l’iniziale ipotesi piazza Rossetti –, nei giorni scorsi aveva manifestato la propria preferenza per l’ampio spazio prospiciente l’ex tribunale. Qui l’assessore al Commercio Marco Marcarino aveva immaginato di poterli posizionare secondo un percorso rispettoso dell’ordine col quale, sino a prima dell’emergenza Covid, li si vedeva ordinatamente allineati da piazza Michele Ferrero a piazza Garibaldi.



Una soluzione che però non sarebbe stata gradita da un’altra parte degli operatori, al punto che lo stesso assessore si è deciso per una scelta a maggioranza, da compiersi dopo aver sentito uno per tutti gli interessati.



Un sondaggio che uffici comunali e Polizia Municipale hanno avviato nel pomeriggio di oggi, martedì 19 maggio, e che a breve porterà al verdetto finale.



Sulla base del suo esito si definirà quindi la nuova geografia del mercato del sabato che, per quanto riguarda invece le zone circoscritte dalle piazze Cagnasso, piazza Trento e Trieste e Garibaldi si prepara tornare in una sistemazione del tutto simile a quella pre-Covid, con la variante dello spazio adibito alla vendita da tenere sul fronte lungo del banco, secondo un ordine studiato in modo da incrementare la distanza tra operatori e clienti.



Per il resto varranno i diversi accorgimenti sulla sicurezza che, nella sua ordinanza dello scorso 17 maggio (la alleghiamo a fondo articolo), la Regione ha posto a carico di Comuni e operatori, coi primi impegnati a garantire soprattutto il distanziamento dei suoi frequentatori e i secondi cui viene imposto – tra gli altri – l’obbligo di indossare mascherina, quello di mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti e anche guanti monouso nel caso in cui la vendita riguardi capi di abbigliamento.