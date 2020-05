Anche a Savigliano la biblioteca attiva il servizio di "take away"

Libri take-away anche alla Biblioteca di Savigliano. Per rispettare le disposizioni in materia di sicurezza, per adesso non sarà possibile accedere ai locali della biblioteca, ma dal 26 maggio riprenderà il servizio di prestito: si potranno richiedere libri e/o dvd (sia titoli specifici sia indicando solo il genere letterario); una volta verificata la disponibilità di quanto richiesto, il personale della biblioteca comunicherà all’utente quando potrà passare per il ritiro.

Le richieste potranno avvenire via email (biblioteca@comune.savigliano.cn.it) o via telefono (0172 22727). La restituzione dei prestiti avverrà esclusivamente attraverso il box esterno. I volumi verranno collocati in quarantena per 9 giorni, quindi verranno scaricati dalle tessere e riposti sugli scaffali.

La riattivazione del servizio di prestito non includerà la riapertura della biblioteca come l’abbiamo conosciuta fino a marzo 2020. Pertanto, finchè non rientrerà l’emergenza sanitaria, non si potranno effettuare incontri, presentazioni, letture ad alta voce, non saranno accessibili le postazioni internet, le sale studio e lettura, la sezione giornali e riviste.

Ricordiamo a tutti i nostri utenti che il Catalogo della biblioteca è consultabile sia da pc che da cellulare all’indirizzo www.librinlinea.it; sul nostro canale YouTube esiste un tutorial che ne spiega l’utilizzo. Sul sito della biblioteca (www.comune.savigliano.cn.it/bibliotecacivica) sono già disponibili alcune bibliografie tematiche che implementeremo nelle prossime settimane.