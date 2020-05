Biblioteca di Peveragno aperta su appuntamento

La Compagnia del Birùn, tra le Associazioni culturali peveragnesi più legate alla attività della locale biblioteca, ne annuncia, lunedì 18 maggio, la riapertura.



"Finalmente abbiamo il via libera. Poiché il DPCM governativo è uscito domenica 17 quasi all'ora di cena, abbiamo dovuto dedicare la giornata di lunedì a organizzare gli spazi e sistemare le dotazioni necessarie (esempio dispenser disinfettanti).

Il martedì tradizionalmente la biblioteca è chiusa, il primo giorno di apertura è stato fissato, quindi, a mercoledì 20, pomeriggio, dalle 15 alle 18.

L'accesso sarà contingentato con prenotazione telefonica obbligatoria (allo 0171.337728, eccezionalmente a partire da martedì 19 dalle 9 alle 12). Gli orari di prenotazione telefonica saranno il lunedì ed il venerdì dalle 9 alle 13, il mercoledì, il giovedì ed il sabato dalle 15 alle 18.

L'accesso sarà limitato a una persona per volta, potranno entrare al massimo due minori se accompagnati da un adulto che dovrà garantire sul comportamento dei minori stessi.

Obbligatorio è arrivare muniti di “mascherina” e disinfettarsi le mani all'ingresso. I bambini sotto i sei anni sono esentati dall’uso della mascherina. Il tempo massimo di permanenza in biblioteca sarà di quindici minuti per permettere al maggior numero possibile di persone di avere accesso. Per la salute di tutti sarà indispensabile ad attenersi alle disposizioni date dalle autorità sanitarie.

Magari non rinunciare tanto in fretta alla ritrovata lentezza e agli spunti di riflessione sulla solidarietà e sul ripensare la nostra cosiddetta “normalità” potrebbe rivelarsi altrettanto salutare...".