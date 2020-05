Borgo, i funerali del dottor Franco Armellini saranno celebrati nel cortile dell'oratorio della parrocchia di San Dalmazzo

I funerali del medico di famiglia Franco Armellini saranno celebrati domani, mercoledì 20 maggio alle 15, nel cortile dell'oratorio della parrocchia di San Dalmazzo (con ingresso da via Vittorio Veneto) e non nella parrocchia, come inizialmente comunicato.

La decisione è stata presa dal parroco per consentire al maggior numero di persone di poter partecipare. Ricordiamo che i funerali devono rispettare le rigide regole del DPCM per contenere il contagio da Covid-19: da lunedì 18 maggio il numero di 15 fedeli è stato sostituito dal numero massimo di fedeli che potrà accogliere la chiesa, mantenendo le distanze di sucurezza. E la parrocchia di Borgo San Dalmazzo era praticamente al completo questa sera, martedì 19 maggio, in occasione della recita del Rosario.

Franco Armellini, 69 anni, era molto amato e stimato dai suoi concittadini. Aveva lo studio in piazza XI Febbraio, davanti alla parrocchia di San Dalmazzo, ambulatorio che per anni condivise con il padre Carlo, anch'egli medico. Ha lavorato fino al 2016, quando andò in pensione. Ma anche allora continuava a seguire i suoi pazienti, conosceva tutti per nome e non mancava mai di dare una parola di conforto a chi stava male. Era anche presidente della sezione borgarina dell’Avis.

Lascia la figlia Emilia con Patrizia Freda, il fratello Paolo con Franca, la sorella Margit con Roberto, le nipoti Laura con Andrea, ed Elena.

Sarà tumulato nel cimitero cittadino.