Bra: accessibile su prenotazione lo sportello “Al Elka”

Con l’avvio di una nuova fase della lotta alla pandemia torna accessibile su prenotazione lo sportello “Al Elka”, punto informativo nato dalla collaborazione tra il Comune di Bra e la Cooperativa Orso che da anni fornisce consulenza in materia di legislazione, lavoro, formazione, richiesta della cittadinanza italiana, oltre a svolgere le pratiche per il rilascio, rinnovo, aggiornamento titoli di soggiorno e per la richiesta del nulla osta al ricongiungimento familiare.

A partire dal 28 maggio 2020, presso l’ufficio sito nel cortile Palazzo Garrone in piazza Caduti per la Libertà 18, tutti i giovedì sarà presente un operatore a cui, nel corso della mattinata, dalle 8,45 alle 12,15, si potranno chiedere informazioni telefonando al numero 0172-438151. Nel pomeriggio, invece, si potrà accedere fisicamente allo sportello “Al Elka” dalle 12,45 alle 16,45 esclusivamente previa prenotazione, che può avvenire per via telefonica o mediante una mail inviata a sportelloalelka@comune.bra.cn.it.

L’accesso all’ufficio è consentito soltanto se muniti di mascherina protettiva, mentre non è prevista una sala di attesa in ottemperanza alle prescrizioni governative e regionali.