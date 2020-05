Bra, operai al lavoro di notte per posare le travi sulla ferrovia in via Vittorio Veneto (FOTO)

Il ritorno a una normalità possibile dopo il lockdown degli ultimi mesi passa anche dal fronte dei lavori pubblici e dalla ripresa di tanti interventi che, programmati dalle amministrazioni comunali, sono stati costretti a rallentare a causa dell’emergenza Covid.



Così anche a Bra, dove il fermo ha in parte interessato il cantiere aperto nella zona di via Vittorio Veneto. Qui, sulla sulla base di un accordo con Regione e Rfi, il Comune ha progettato la copertura di un nuovo tratto di ferrovia e il contestuale ampliamento del parcheggio di superficie (circa 40 i nuovi posti-auto previsti) in una zona prossima al centro cittadino.



Proprio contestualmente alla ripartenza di molte attività produttive i lavori partiti nello scorso autunno hanno ora fatto segnare un’importante ripresa con la posa delle prime travi che andranno a costituire l’impalcato dell’opera.



"Nella notte tra ieri e oggi sono state posate le prime dodici travi – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Luciano Messa –, manufatti da 12 metri che costituiranno la base della soletta. E altre 36 saranno posate nelle prossime tre nottate. Come già in passato i lavori andranno avanti nelle ore serali e notturne, di modo da non intralciare il traffico ferroviario sulla tratta".



L’assessore rivolge quindi "un ringraziamento a tecnici e maestranze per l'impegno profuso", mentre con riferimento ai tempi di ultimazione dell’opera spiega che "ora è plausibile immaginare alcune settimane di lavoro per ultimare la parte strutturale e altrettante per la finitura superficiale, di modo che nell’estate l’intervento possa essere definitivamente ultimato".