Bra, ultimo appuntamento con la Giornata delle politiche giovanili “I Care”

Ultimo appuntamento con la Giornata delle Politiche Giovanili di Bra “I Care”. Giovedì 21 maggio alle 18 sul sito www.braontherocks.it si potrà ascoltare l’intervento di Alessandro de Pascale, giornalista d'inchiesta che si occupa principalmente di raccontare tematiche ambientali, report di guerra e fatti di cronaca giudiziaria. A lui spetterà il compito di affrontare il tema de “Le fonti informative nell’era digitale”.

“L'evoluzione tecnologica che stiamo vivendo in questi anni ha portato ad una sempre più elevata fruizione di notizie, potendo contare su strumenti a portata di mano. Come possiamo difenderci dalle numerose ‘fake news’ presenti nella rete? Come riconoscere le fonti d'informazione più attendibili?”.

Le tre dirette radiofoniche in cui si è sviluppata questa edizione dell’iniziativa verranno assemblate in un video conclusivo del progetto, che sarà pubblicato sulla pagina Facebook “Politiche giovanili – Bra”, in modo tale da poter rappresentare un materiale semplice da consultare per chi ne avesse bisogno.