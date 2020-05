Fossano: alta, ma ordinata affluenza all'oasi ecologica per il via alla riapertura

La strada per la normalità passa anche attraverso il conferimento dei rifiuti. In queste settimane di lockdown, infatti, molti si sono dedicati alle grandi pulizie di primavera e negli ultimi giorni erano stati molti i solleciti per una riapertura dell'area ecologica.

Da ieri, lunedì, anche gli utenti privati possono accedere all'oasi ecologica prenotando il proprio turno sul sito https://www.consorziosea.it/ o chiamando i numeri 800/365553 o 348/2210283.

Per garantire il contenimento degli accessi e il distanziamento previsto per legge oltre al personale del Consorzio SEA sono in servizio all'oasi ecologica i volontari dell'associazione 1 papa golf FIR SER.

Gli afflussi sono stati numerosi, ma ordinati.