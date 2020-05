Lunedì 25 maggio il consiglio comunale di Bra si riunisce in modalità telematica

Si riunisce lunedì 25 maggio, alle ore 17 in modalità di videoconferenza telematica, il consiglio comunale di Bra convocato dal presidente Fabio Bailo.

All’ordine del giorno, oltre alle interrogazioni dei consiglieri, due regolamenti (istituzione consulta dei comitati di quartiere e frazione e applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia edilizia e paesaggistica) e tre variazioni di bilancio, oltre a una delibera sulla rinegoziazione dei mutui contratti con Cassa depositi e prestiti.

Sarà possibile seguire il Consiglio comunale in diretta streaming e, successivamente, in differita, sul canale You Tube del Comune di Bra.





Ecco l'ordine del giorno dei lavori.