Bra: agli arresti domiciliari il barista-spacciatore

L'8 febbraio scorso il personale della Squadra Mobile e della sezione polizia stradale di Cuneo-sottosezione della di Bra, durante un servizio di appostamento in Bra volto a monitorare la movida del paese ed eventuali traffici illeciti, ha tratto in arresto C.E. , italiano, incensurato, classe 1990 e insospettabile dipendente di un esercizio commerciale perché individuato a cedere sostanza stupefacente (cocaina) a altri due giovani ragazzi.

La successiva perquisizione personale e domiciliare ha dato esito positivo, e ha permesso di rinvenire ulteriore cocaina, materiale per il confezionamento dello stupefacente (nylon tipicamente utilizzato per la preparazione di singole dosi), un bilancino di precisione e un taccuino in cui venivano indicati nomi e cifre, lasciando presagire che si trattasse di appunti dove si indicavano clienti e debiti di droga: tutti particolari che hanno destato il sospetto che il giovane non avesse ceduto sostanza stupefacente solo in quella singola occasione ma che fosse dedito, da più tempo, allo smercio di droga nella piazza di Bra.