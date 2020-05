Due dispersi sul Mombracco, a Sanfront: partite le ricerche, in arrivo l’elicottero dei Vigili del fuoco

Due persone, di cui al momento non si conoscono le generalità, sono disperse – al momento – sul Mombracco, da quanto si apprende nel territorio del comune di Sanfront, nella zona del rifugio Mulattero. Pare che si tratti di due persone che, durante un’uscita in moto, non hanno più trovato la strada per scendere a valle.

Frammentarie le prime notizie in nostro possesso.

Si sa – con certezza – che ci sono tre squadre di Vigili del fuoco mobilitate, due da Saluzzo ed una dal distaccamento di Barge. Dal comando provinciale di Cuneo sta partendo l’UCL, l’Unità di comando logistico, che fungerà da centro di coordinamento delle ricerche.

Dal reparto volo di Torino, sempre dei Vigili del fuoco, è invece previsto il decollo dell’elicottero “Drago”. Rincuora il fatto che i soccorritori riescono a mantenere il contatto telefonico con i due dispersi. Ciò potrebbe facilitare di molto le operazioni di ricerca.

Seguiranno aggiornamenti.