Tre auto in fiamme a Borgo San Dalmazzo, indagini in corso del nucleo investigativo antincendi dei vigili del fuoco (FOTO)

Per ragioni in via di accertamento un'auto ha preso fuoco questa mattina all'alba in via Mafalda di Savoia a Borgo San Dalmazzo. Le fiamme si sono estese ad altre due vetture parcheggiate a fianco, seriamente danneggiate.

L'allarme è scattato intorno alle 6 di martedì 19 maggio in pieno centro storico.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme evitando la propagazione verso altri veicoli. Il nucleo investigativo antincendi del comando sta compiendo accertamenti per stabilire le cause del rogo.

Sul posto sono intervenutoi anche i carabinieri.