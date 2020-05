“Una vita spesa per gli altri”: a Borgo San Dalmazzo è morto il medico di famiglia Franco Armellini, 69 anni

Grave lutto a Borgo San Dalmazzo. È scomparso il medico di base in pensione Franco Armellini, 69 anni. Era ricoverato all'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo: dapprima per Covid-19, poi era guarito, ma le sue condizioni di salute erano progressivamente peggiorate.

“Un uomo molto conosciuto e amato in città – lo ricorda con commozione il sindaco Gian Paolo Beretta -. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile. Aveva saputo ricoprire il ruolo di medico come pochi. Altruista, non solo curava le persone ma si dedicava con passione e premurosa dedizione ai suoi pazienti. Significativo il suo impegno nel volontariato come presidente dell'Avis; con le sue conoscenze incentivava molti giovani a iscriversi. Si è speso molto per la comunità che perde non soltanto un medico ma soprattutto un amico. Provo grande dolore e sconforto. L'amministrazione tutta è vicina alla famiglia. Una vita, la sua, davvero encomiabile, tutta spesa a servizio degli altri e del prossimo”.

Aveva lo studio in piazza XI Febbraio, davanti alla parrocchia di San Dalmazzo, ufficio che per anni condivise con il padre Carlo, anch'egli medico. Ha lavorato fino al 2016, quando andò in pensione. Ma anche allora continuava a seguire i suoi pazienti, conosceva tutti per nome e non mancava mai di dare una parola di conforto a chi stava male.



Era anche presidente della sezione borgarina dell’Avis: sempre presente nelle giornate di donazione. Ricopriva inoltre le funzioni di direttore sanitario nelle case di riposo di Borgo e di Roccavione.

Lascia la figlia Emilia con Patrizia Freda, il fratello Paolo con Franca, la sorella Margit con Roberto, le nipoti Laura con Andrea, ed Elena. Il 23 marzo scorso era mancata la mamma di 94 anni, Laura Berardengo.

Questa sera, martedì 19 maggio alle 19, sarà recitato il rosario nella chiesa di San Dalmazzo. Il funerale sarà celebrato domani, mercoledì 20 maggio alle 15, nella stessa parrocchia.