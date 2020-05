Canapa Light, i benefici e le differenze con la canapa classica

Una pianta naturale e benefica, la canapa light

Impossibile scordarsi del passato, quando se avevi il coraggio di menzionare la parola "canapa" in pubblico, venivi subito etichettato come un drogato o malvivente. La cosa che sicuramente più amiamo della società odierna, è il continuo progresso, un'evoluzione costante delle cose, che ci fa luce persino su argomenti considerati un tabù. Fortunatamente è stato così anche per la canapa, che da sempre abbiamo visto di malocchio, ma che oggi ci offre un'infinità di possibilità. Lo studio ininterrotto dei nostri scienziati, e battaglie frenetiche contro il proibizionismo, ci hanno permesso di scoprire tutti gli innumerevoli benefici di questa pianta, che oggi possiamo acquistare comodamente anche da casa, la famosa canapa light ; un' alternativa priva di thc ma che contiene elevate percentuali di cbd. Buona non solo per noi consumatori, ma capace di aiutare in maniera notevole anche l'intera economia, tramite la possibilità di ottenere ricavati di ogni genere, partendo da tessuti fino a carburanti.

La differenza tra canapa light e classica

Se non siete molto informati in materia, o se è la prima volta che vi avvicinate a questo mondo, sicuramente vi starete chiedendo qual è la vera differenza tra la variante light e quella classica; d'altronde ci rendiamo conto che parlare solo di thc e cbd è troppo generico, e non chiarisce a pieno la situazione. Partiamo con il dirvi che il thc è responsabile dell'effetto allucinogeno, mentre il cbd agisce solamente sul corpo producendo un effetto rilassante e di guarigione; togliendo dalle piante il thc, è stato possibile ottenere una sostanza benefica che non provoca effetti allucinogeni sul cervello, ma agisce solo sulla muscolatura. E' diventato così possibile consumare canapa light anche durante una pausa di lavoro, o a casa per rilassarsi, senza dover rischiare l'arresto per possesso di droga. Un'altra domanda che potrebbe sorgere spontanea riguarda la modalità di assunzione, come ben sappiamo è possibile cucinarla, fumarla o addirittura fare tisane. Non esiste una scelta giusta e una sbagliata, ognuno è libero di farne l'utilizzo che più preferisce con molta attenzione a non esagerare; è quasi inutile precisare che il fumo fa male ai polmoni, come un'alimentazione esagerata e squilibrata danneggia tutto il corpo. Come sempre vi consigliamo di visitare il vostro medico di fiducia prima di iniziare ad assumere canapa light, essendo un professionista saprà sicuramente indicarvi la quantità e l'assunzione ideale per il vostro specifico caso, senza andare in conflitto con altri problemi o medicinali.

Come acquistare canapa light in totale sicurezza

Come vi abbiamo già accennato all'inizio, essendo legale in Italia, abbiamo molteplici possibilità d'acquisto; non solo tramite il classico negozio cittadino, ma anche online, proprio come se facessimo un normale acquisto. Avete capito bene, non stiamo scherzando, la canapa light può essere acquistata presso i rivenditori presenti sul web, che assicurano l'assoluto rispetto dei valori di thc e cbd, fornendo anche una consegna veloce discreta. Vi basterà munirvi del vostro computer o cellulare, ed accedere ad un qualsiasi portale abilitato; avrete la possibilità di vedere tutte le varietà attualmente in commercio, i loro sapori e le caratteristiche che le contraddistinguono. Sempre parlando di spedizione, normalmente avviene in pochi giorni lavorativi, e i pacchi sono sigillati di modo tale da non lasciar intravedere minimamente il contenuto o la tipologia di merce all'interno. Stando alle indagini effettuate dal Ministero della Salute, la canapa light è anche un ottima terapia per chi vuole smettere di fumare tabacco, senza però andare in contro ad un cambiamento troppo veloce che vanificherebbe lo sforzo. Grazie alla sua proprietà rilassante è in grado di simulare l'effetto della nicotina, senza però provocare gli stessi danni.