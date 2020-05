Fattorini proclamano lo stato di agitazione, ottenuto incontro con l'azienda

Proclamato da ieri, lunedì 18 maggio, lo stato di agitazione dai dipendenti della Cai Roma, società a cui la Sda di Trinità appalta il servizio di trasporto e consegna pacchi.



Alla contestazione – stando a fonti dell’Rsa Si.Cobas - avrebbero partecipato 22 dipendenti su circa 30 totali. Alla base dell’iniziativa sindacale ci sarebbero mancanze allo stipendio di marzo. La società dal 16 marzo ha fatto accesso alla cassa integrazione in deroga per covid-19.



“Non volevamo questo sciopero – fa sapere l’Rsa Si.Cobas - in questo periodo di pandemia dove tutti si sono fermati noi abbiamo incrementato l’attività. In questi mesi di lockdown abbiamo lavorato come nel periodo natalizio. Dall’8 maggio attendiamo una risposta dell’azienda. Abbiamo ottenuto in queste ore un incontro ai primi di giugno per fare chiarezza.”