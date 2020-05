I piemontesi amano i cani: a rivelarlo è Google

I cittadini piemontesi amano i cani: è questo ciò che emerge analizzando le statistiche di Google, in particolar modo lo strumento che il motore di ricerca mette a disposizione di tutti i navigatori, ovvero Google Trends.

Effettuando all'interno di questo tool una ricerca per la keyword "cani", come si può notare a questo link , si evince anzitutto che essa è molto digitata in tutta Italia e che i relativi trend di ricerca online sono piuttosto stabili nel tempo; anche l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo non ha ridotto l'interesse degli utenti nei confronti di quest'argomento, anzi lo ha addirittura incrementato.

Statistiche di Google Trends: il Piemonte è al primo posto

Per quanto concerne queste statistiche, Google Trends fa riferimento a un parametro denominato "interesse nel tempo", un dato numerico che può spaziare da 0 a 100 e che viene calcolato appunto sulla base dei comportamenti dei navigatori.

Google consente di conoscere quali sono le regioni d'Italia che cercano maggiormente la keyword di ricerca "cani" e il Piemonte, appunto, risulta essere al primo posto con un interesse nel tempo di 100, ovvero il massimo punteggio totalizzabile.

La regione piemontese è seguita, in questa speciale classifica, dalla Liguria con un interesse nel tempo di 98, dalla Sardegna con 97, dall'Umbria con 94 e dalla Toscana con 92; all'ultimo posto figura invece il Trentino-Alto Adige con 63.

Approfondendo la ricerca relativa a quanto ricercato online dai piemontesi è possibile conoscere perfino quali sono i comuni in cui si digita più frequentemente questa parola online: al primo posto figura Settimo Torinese con il punteggio massimo, dunque con un interesse nel tempo di 100, al secondo vi è Alessandria con 95 e a completare il "podio" c'è Vercelli con 93.

Il capoluogo Torino non rientra tra i comuni con il punteggio più elevato, registrando un interesse nel tempo di 70, mentre il punteggio più basso, ovvero 63, si è registrato a Chieri.

Come interpretare correttamente questo dato

Ovviamente le statistiche presentate da Google fanno riferimento solo ai comportamenti online dei navigatori, di conseguenza vanno considerate con le dovute accortezze.

Le ragioni per cui si cerca la parola "cani" in Google, d'altronde, possono essere molteplici: può essere che un navigatore stia cercando informazioni su determinate razze, può darsi che stia cercando un negozio animali come PetIngros che tratti anche articoli per cani, oppure sta semplicemente cercando le più interessanti News del momento relative agli adorabili amici a 4 zampe.

L'interesse di chi naviga in rete nei confronti di questi animali domestici, peraltro, potrebbe essere misurato anche sulla base di altre chiavi di ricerca, come ad esempio il nome specifico della razza canina d'interesse, dunque "rottwwiller", "yorkshire", "dobermann" e via discorrendo.

Il dato presentato da Google, dunque, non consente di trarre delle conclusioni certe, come ad esempio quella secondo cui i piemontesi siano i cittadini italiani che più di altri adottano questi animali oppure quelli che vi dedicano maggiori attenzioni, tuttavia la statistica così netta, che vede appunto il Piemonte al primo posto in Italia per quel che riguarda la ricerca online di tale keyword, consente quantomeno di potersi sbilanciare nel dire che i piemontesi amano non poco questi animali.