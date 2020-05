Lampadine Led: ecco perché sono la migliore scelta d'illuminazione

L'illuminazione tramite lampadine Led è ormai presente nella stragrande maggioranza delle abitazioni ed i suoi vantaggi hanno letteralmente stupito gli utilizzatori; non stiamo parlando solo di un grande risparmio in bolletta e negozio, ma di salvaguardia della salute e valorizzazione dell'ambiente.

Se ti senti indeciso a fare questo salto di qualità e se necessiti di ulteriori informazioni sulle lampadine Led, sei arrivato proprio nel posto giusto. Oggi andremo ad analizzare insieme nel dettaglio questa tecnologia e ti mostrerò perché le lampadine Led sono la migliore scelta d'illuminazione; iniziamo subito!

Durata e sicurezza

Risponderò alla tua domanda elencandoti prima i vantaggi di questa nuova tecnologia, o meglio alcuni tra quelli più degni di nota, in quanto dovremmo avere molto più tempo a disposizione per analizzare tutti i motivi per cui acquistare le lampadine Led affidabili e di qualità.

Al primo posto troviamo la durata, caratteristica che ha contribuito ad accrescere enormemente la popolarità delle lampadine Led; ben cinquanta mila ore di illuminazione ininterrotta, senza alcun tipo di surriscaldamento o problema di corto circuito. A occhio e croce è senza dubbio un informazione interessante, tuttavia se vuoi rimanere veramente sbalordito devi sapere che una comune lampada a incandescenza ti garantisce poco più di mille ore di luce, l'equivalente di quaranta giorni. Non hai sicuramente bisogno del mio aiuto per capire che passando alle lampadine Led non dovrai più recarti mensilmente in negozio a spendere una cifra esorbitante. Se, invece, possiedi un'illuminazione a neon i vantaggi saranno ancora più consistenti.

Il Led non ha bisogno di tempo per riscaldarsi e raggiungere una potenza sufficiente per ricoprire la superficie di una camera, avviene tutto in pochi millesimi si secondo.

Per quanto riguarda invece la sicurezza, devi sapere che le vecchie lampadine emettono raggi ultravioletti ed infrarossi, che proprio in questo momento stanno danneggiando la tua pelle. La situazione cambia letteralmente con il Led, che non ha emissioni di alcun tipo, ed è riciclabile.

Miglioramento dell'ambiente

Vivere in un ambiente scarsamente illuminato o, peggio ancora, illuminato con tonalità cupe, danneggia sia la vista che l'umore. Sicuramente ti sarà già capitato di sentire gli occhi stanchi e pesanti dopo una giornata di studio o lavoro al computer, chiedendo quale possa essere la causa, o incolpando ingiustamente il tuo monitor. Anche in questo caso il problema è strettamente legato all'illuminazione: ricordati che il nostro occhio è un organo molto sensibile, e come tale va trattato! Passare alle lampadine Led ti consentirà di usufruire di una luce molto simile a quella naturale, in grado di rallegrare l'ambiente e far dimenticare persino le buie giornate piovose.

Altre sì possono essere molto utili nell'arredamento, sono moltissime le persone che decidono di decorare la propria casa tramite lampadari e lampade a Led di ogni tipo. Non aver paura di riportare alla luce quel vecchio lampadario di cui temevi i consumi di elettricità esagerati, le lampade a Led ti permetteranno di risparmiare ed utilizzarlo in totale tranquillità. Non contendo gas tossici o sostanze cancerogene, come il mercurio, se la tua lampadina a Led dovesse accidentalmente rompersi, tu e gli altri inquilini della casa non correrete alcun rischio, ti basterà pulire il tutto e montarne una nuova.

Le lampadine Led sono sicuramente gli strumenti più efficaci per risparmiare al massimo senza togliere il piacere di avere una casa adeguatamente illuminata. Non ha senso continuare a sborsare ogni mese cifre esorbitanti per sostituire delle vecchie ed obsolete lampadine, quando è invece possibile evolversi e cominciare a scoprire i vantaggi di un'illuminazione molto più evoluta e all'avanguardia.