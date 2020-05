Le caratteristiche di un buon sito web aziendale

Lo scopo di un sito web aziendale è quello di far conoscere l'azienda a più persone possibili, convincendole a scegliere i prodotti e i servizi di tale società. Di conseguenza, il fine ultimo è quello di aumentare i profitti.

Per la buona riuscita di un sito web, conviene sicuramente affidarsi a dei professionisti. Ad esempio, coloro che abitano il Lombardia potrebbero rivolgersi a una società specializzata nella realizzazione siti web a Milano .

In linea generale, è possibile dire che qualsiasi sito web aziendale, per poter risultare davvero efficace, deve avere determinate caratteristiche che possano renderlo utile nel raggiungimento degli obiettivi per i quali è stato creato. Per maggiori informazioni sull’argomento, invitiamo a proseguire la lettura del presente articolo.

Quali caratteristiche deve avere un buon sito web aziendale

Grazie alla realizzazione e alla pubblicazione di un sito web aziendale, l’azienda a cui tale spazio online è dedicato è presente sul web.

Al giorno d’oggi, la presenza su internet è davvero importante, perché la gente tende a rivolgersi alla rete per qualsiasi cosa, attraverso i social o i motori di ricerca. Pertanto, qualsiasi azienda che non si adegua tende ad agevolare la concorrenza.

Un sito aziendale, quindi, risulta davvero molto utile. Ma è anche importante che questo stesso sito sia fatto bene. Per esempio, deve avere le seguenti caratteristiche:

La chiarezza : deve spiegare in modo chiaro che cosa fa l'azienda e a quale clientela si rivolge.

Il giusto mix tra immagini e parole : troppe immagini possono distrarre, troppe parole rischiano di annoiare.

Sistemi per invitare le persone a compiere un'azione . La gente apprezza che gli si diano dei suggerimenti precisi: "acquista ora", "chiedi un preventivo", "rimani aggiornato e iscriviti alla nostra newsletter", "contattaci per avere più informazioni", ecc.

Uno scopo per ogni elemento presente sul sito , sia che si tratti di un elemento visuale (immagine o video) che testuale. Un buon sito web infatti non ha mai niente di superfluo. Gli elementi fini a sé stessi, specialmente quando sono troppi, distraggono e a volte irritano i visitatori.

Informazioni chiare e semplici , specialmente quelle essenziali. Quando si hanno molte cose da dire, conviene organizzare i concetti in piccoli paragrafi, elenchi puntati, grassetti, corsivi, ecc.

Un codice sorgente pulito , senza errori e senza elementi che possano appesantire inutilmente il sito stesso.

Un’interfaccia utente intuitiva e di facile utilizzo per chiunque. Occorre fare in modo che gli utenti trovino quello che cercano in modo veloce, inserendo: indicazioni, menu, link, icone, ecc.

Una buona velocità . Per caricarsi, ciascuna pagina deve poter impiegarci pochi secondi.

Una navigazione ottimizzata per qualunque browser (Chrome, Opera, Safari, Edge, Firefox...) e per tutti i principali device (computer, tablet, smartphone).

Aggiornamenti piuttosto frequenti, con contenuti interessanti, in modo da rendere viva l'attenzione dei clienti e dei potenziali clienti.

Perché conviene rivolgersi agli esperti

Farsi aiutare dagli esperti nella realizzazione del sito web aziendale è un ottimo metodo per fornire ai consumatori uno strumento online veloce, piacevole da visitare e utilizzare, e con tutti gli elementi necessari che un buon sito per le aziende deve avere.