Salute e rimedi naturali: Tutti i benefici delle piante

L’erboristeria è una delle scienze più antiche al mondo che si dedica allo studio delle piante, dei fiori e delle erbe officinali e delle loro proprietà per uso cosmetico, terapeutico o nutritivo.

L’arte di trarre benessere da piante e fiori da vita alla fitoterapia, cioè l’utilizzo di prodotti di origine vegetale e del tutto naturali per curarsi.

La pratica dell’utilizzo delle piante medicinali e dei loro estratti per curare i disturbi del corpo e le ferite era in uso già tra gli uomini primitivi e, nel tempo, ha trovato largamente impiego fino alla prima metà del XX secolo, quando è stata poi soppiantata dalla farmacia.

La comparsa dei primi farmaci, infatti, ha provocato una battuta d’arresto non indifferente alle cure con rimedi naturali, complici anche le operazioni di marketing finalizzate a promuovere i prodotti delle case farmaceutiche come la soluzione a tutti i mali.

Di recente, però, sono sempre di più le persone che si stanno avvicinando a questa nobile arte e i prodotti a base naturale vengono spesso prediletti a quelli farmaceutici quando si tratta di curare disturbi comuni come ansia, stress, insonnia, fastidi gastrointestinali, emicranie, ecc.

Il successo dei rimedi naturali è da individuare nella capacità di provocare meno effetti collaterali dei prodotti farmaceutici, che piuttosto si prefiggono di neutralizzare il disturbo utilizzando il singolo principio attivo spesso di natura sintetica.

La fitoterapia, invece, si avvale dei diversi composti presenti naturalmente sulla pianta ed è in grado di offrire una sensazione di benessere più diffuso.

Inoltre, nella maggior parte dei casi, i rimedi naturali hanno un costo nettamente inferiore di quello dei medicinali e sono facilmente reperibili anche sul web.

Sono molti gli utenti, infatti, che si affidano all’ erboristeria online per l’acquisto di oli essenziali, estratti, infiorescenze essiccate per la produzione di tisane, unguenti e tanto altro, data l’ampia varietà di prodotti disponibili negli e-shop.

Oli essenziali: a cosa servono e come utilizzarli

La medicina naturale si avvale delle proprietà e dei benefici di tantissime piante e i composti in esse contenuti sono capaci di aiutare a ristabilire il benessere sotto diversi punti di vista, così come sono innumerevoli le loro applicazioni in campo terapeutico.

Tra tutti, pare che gli oli essenziali siano dei veri e propri concentrati di principi benefici, in grado di garantire degli effetti più immediati ed efficaci.

Gli oli essenziali sono estratti direttamente dalle infiorescenze delle piante, attraverso un processo di spremitura che può essere eseguito tramite alcol o solventi.

Trattandosi di concentrati molto potenti, è bene che siano sempre diluiti con altre sostanze o con altri oli più neutri, come l’olio d’oliva o quello di cocco.

Il loro utilizzo si estende a diversi ambiti, dall’aromaterapia alla cosmesi, e la sua assunzione può avvenire per inalazione, facendo evaporare qualche goccia di composto tramite un diffusore per ambiente, con uso topico massaggiando l’olio direttamente sulla parte da trattare o per uso interno, quindi ingerito, ma in questo caso è opportuno consultare uno specialista che definirà la corretta posologia.

Tra le varie proprietà, agli oli essenziali sono riconosciute quelle antibatteriche, analgesiche, antinfiammatorie, oltre ad avere un’azione rilassante e stimolante del sistema nervoso.

Ogni olio essenziale, ovviamente, ha una composizione chimica diversa, pertanto gli effetti prodotti saranno differenti da sostanza a sostanza.

Alcuni sono ottimi alleati del sonno, altri delle infiammazioni cutanee, altri ancora sono l’ideale per combattere le infezioni oppure ce ne sono alcuni in grado di migliorare problemi intestinali e digestivi.

L’ideale sarebbe tenere in casa e a portata di mano quelli che possono aiutare a ristabilire il benessere di tutti i giorni, da utilizzare ogni qualvolta se ne sente la necessità e senza doversi rivolgere ad un medico o un farmacista.

Vediamo allora quali sono gli oli essenziali maggiormente utilizzati per gli effetti che producono sul corpo e sulla mente dell’essere umano.

Oli essenziali alleati del benessere quotidiano

Ansia e stress sono fenomeni che si manifestano spesso nella vita di tutti i giorni, quando si è sottoposti a ritmi frenetici e continui impegni.

A volte, anche dopo una giornata intensa è difficile riuscire a rilassarsi una volta richiusa la porta di casa e il malessere continua ad accumularsi sfociando in altri disturbi.

L’insonnia, ad esempio, è uno degli effetti strettamente correlato allo stress e, se non trattato adeguatamente, rischia di diventare invalidante per il benessere psicofisico.

Quanti sono contrari all’assunzione di farmaci in circostanze come queste, trovano un validissimo alleato nell’olio essenziale di lavanda, uno dei rimedi naturali più noti ed efficaci.

L’olio essenziale di lavanda, infatti, ha proprietà rilassanti e calmanti sul sistema nervoso, pertanto è in grado di produrre numerosi effetti sia a livello fisico che mentale.

I suoi principi attivi, in questo senso, sono in grado di agire sui disturbi del sonno e le agitazioni di vario tipo, oltre ad apportare benefici ad altri tipi di infiammazione, come quelle della pelle.

Non è un caso, infatti, che in condizioni di forte stress spesso compaiano acne, dermatiti o eczemi.

Per contrastare disturbi digestivi e infiammazioni dell’apparato digerente, invece, gli oli essenziali di anice stellato, finocchio, zenzero e menta sono degli ottimi alleati per contrastare il gonfiore, i dolori intestinali e la nausea.

Infine, gli oli balsamici come quelli estratti dal pino, eucalipto e rosmarino sono l’ideale per il trattamento dei sintomi influenzali, hanno un’azione decongestionante e aiutano a respirare meglio quando si ha il naso chiuso.