Spostamento merci: caratteristiche e vantaggi delle scaffalature a gravità

L'organizzazione del magazzino riveste un ruolo fondamentale nella vita di un'azienda. Per questo motivo la scelta della scaffalatura rappresenta un passo importante: esistono soluzioni per ogni necessità e la decisione finale deve essere presa in base alle proprie esigenze di stoccaggio e preparazione degli ordini.

Una delle alternative più apprezzate è rappresentata dalle cosiddette scaffalature a gravità. La loro caratteristica principale consiste nella presenza di piani che sono leggermente inclinati e su cui vengono installate delle corsie a rulli. Sono diversi i vantaggi di una soluzione del genere, che consente di effettuare lo spostamento merci in modo più rapido ed efficace.

Le caratteristiche delle scaffalature a gravità

Molte aziende hanno individuato nelle scaffalature a gravità di MetalSistemItalia la soluzione ideale per l'attrezzatura del loro magazzino. Ad un primo sguardo le strutture possono sembrare molto simili a dei normali portapallet, ma basta osservarle con un po' più di attenzione per scoprire delle importanti differenze.

Rispetto alle tradizionali scaffalature statiche, come ad esempio i drive-in, quelle a gravità riescono ad abbinare una grande capacità di stoccaggio ad una riduzione dei tempi (e dei costi) per lo spostamento merci e la preparazione degli ordini. I piani delle scaffalature sono leggermente inclinati, si parla di solito di un 3% o 4% di inclinazione, e questo consente di sfruttare la forza di gravità nelle operazioni di prelievo.

Oltre che grazie a questa leggera inclinazione dei piani, lo spostamento dei carichi viene reso più agevole dalla presenza delle rulliere. Tali piste, caratterizzate appunto dalla presenza di rulli, sono fissate sul piano inclinato e permettono un agevole scorrimento delle merci.

Le scaffalature a gravità sono, inoltre, dotate di dispositivi che rallentano o frenano i rulli e che separano le unità di carico. Così, grazie allo scivolamento controllato delle merci, le operazioni di prelievo risultano essere decisamente più semplici e veloci. I sistemi di scaffalature a gravità possono essere usati sia da chi utilizza la logica FIFO che da chi utilizza la logica LIFO.

Al di là del sistema di gestione dei flussi, le scaffalature a gravità si adattano in modo particolare alle aziende che lavorano con carichi a media o ad elevata rotazione. Chi adotta una logica LIFO può optare anche per i sistemi Push-back. In questo caso lo scorrimento dei pallet non avviene grazie a dei rulli, ma grazie a delle guide meccaniche telescopiche oppure, nel sistema Flow Rail, a delle catene scorrevoli.

I vantaggi dei sistemi dinamici nello spostamento merci

Le scaffalature a gravità vengono spesso chiamate anche sistemi di stoccaggio dinamici. I vantaggi legati all'utilizzo di soluzioni del genere si possono sintetizzare in questo elenco:

Permettono un aumento della produttività, visto che le operazioni di deposito e quelle di scarico sono separate.





Consentono di sfruttare al meglio tutto lo spazio di cui si dispone.





Garantiscono una corretta rotazione delle merci .





Consentono un miglior monitoraggio delle rimanenze.





I tempi e i costi delle operazioni di scarico vengono abbattuti.

Viste le loro caratteristiche, si potrebbe pensare che i sistemi a gravità possano essere la scelta ideale solo per chi ha a che fare con carichi pesanti su pallet. In realtà esistono anche delle scaffalature a gravità realizzate appositamente per le merci leggere. Queste merci vengono solitamente organizzate in cassette o pacchi.

Le confezioni vengono depositati da un lato della struttura e poi, scorrendo su piccoli rulli di plastica, raggiungono l'altro lato a velocità controllata. In tal modo viene assicurata la rotazione automatica delle merci e si evitano interferenze tra il personale che si occupa della preparazione degli ordini. Queste scaffalature vengono di solito consigliate alle aziende che hanno un magazzino contraddistinto da un prelievo intensivo.