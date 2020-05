A Cavallermaggiore riapre la biblioteca "Nuto Revelli"

Dopo esservi stati vicini “da lontano” finalmente dal 18 maggio la Biblioteca è riaperta, all’insegna della massima sicurezza per tutti gli utenti e per il personale.

Considerato che l’INAIL ha stabilito che le biblioteche presentano un fattore di rischio medio-alto come centro di aggregazione, i frequentatori troveranno un servizio ridimensionato rispetto ai consueti canoni, motivo per cui chiediamo la massima comprensione e collaborazione per la gestione.

L’orario di apertura sarà di dodici ore settimanali (lunedì 15-18, martedì 9.30-12.30, giovedì 15-18 e venerdì 9.30-12.30) garantite dalla bibliotecaria Valeria, mentre il servizio dei volontari nei restanti giorni è per ora sospeso.

Si accederà alla biblioteca seguendo un percorso obbligato, con ingresso dal cortile comunale - dove si attenderà in caso di coda - e uscita su via Siccardi.

Potrà entrare una persona alla volta (con massimo 1 minore accompagnato), indossando obbligatoriamente la mascherina e igienizzandosi le mani con il disinfettante all’ingresso.

L’utente potrà restare il tempo necessario per ritirare il libro (massimo tre) o i dvd (massimo due), ma non potrà accedere alle sale e agli scaffali; così come restano sospesi i servizi di lettura dei giornali, sala studio e internet.

Per facilitare questa modalità di prestito è preferibile prenotare anticipatamente libri e dvd, concordando con la bibliotecaria il momento del ritiro.

Per le prenotazioni – che verranno gestite a biblioteca chiusa - potrete:

Telefonare ogni lunedì dalle 10-13 (0172381899)

Scrivere una mail a bib.cavallermaggiore@libero.it o sulla pagina Facebook della biblioteca

Utilizzare la nuova buca delle lettere predisposta su via Siccardi (lasciando un numero di telefono)

Il nostro catalogo è consultabile online su www.librinlinea.it (in ricerca avanzata selezionate la Biblioteca)

Verrà riaperto il box restituzione libri, opzione migliore per chi deve solo restituire.

Tutti i prestiti ancora in corso sono stati automaticamente rinnovati, quindi non affrettatevi.

Per la massima sicurezza di tutti, i locali della biblioteca saranno sanificati quotidianamente.

Ogni libro e dvd restituito sarà a sua volta sanificato e posto in “quarantena” per 9 giorni, seguendo così le linee guida che giungono dagli organi preposti.

Pur con tutte le limitazioni del momento, che verranno a poco a poco allentante in conformità alle indicazioni emanate dall’autorità, l’invito è quello a tornare a frequentare la biblioteca in assoluta serenità, potendo così tornare ad allenare anche la mente.

Cari lettori e cinefili: bentornati!