Fossano: mercoledì il ritorno dei banchi in piazza su una superficie estesa

Ritornerà il mercato settimanale mercoledì 20 maggio a Fossano e ci saranno i banchi di tutte le categorie merceologiche. Dopo il ripristino ormai da due settimane del mercato alimentare, ora tocca alle altre categorie.

Per garantire il distanziamento questo sarà il posizionamento dei banchi del mercato di domani: 35 in Via Roma, nel tratto compreso tra Via Merlo e Largo Eroi; 4 posteggi nell'area di Piazza Don Mario Picco (tra le due rotatorie); 51 posteggi (non alimentari) in Viale Regina Elena, nel tratto compreso tra Piazza Don Mario Picco e Via Cherasco, 10 posteggi (non alimentari) in Viale Alpi, nel tratto compreso tra Piazza Bima e Corso Colombo; 21 posteggi in Largo Eroi (lato Bastioni) e Viale Alpi e nel tratto compreso tra le due rotatorie di Piazza Picco e di Piazza Bima. Il mercato dei produttori agricoli e di campagna amica, attualmente ubicato in Viale Alpi, sarà spostato in Viale Regina Elena nel tratto compreso tra Via Cherasco e Corso Trento. Sarà invece invariato il posizionamento dei banchi di piazza Dompè in quanto gli spazi consentono già il distanziamento previsto dalla normativa.

Sarà possibile entrare nell’area mercatale da circa 6 varchi in via Roma e altrettanti in viale Regina Elena.

Ci saranno, naturalmente, delle differenze nella mobilità oltre ai tradizionali divieti dei giorni di mercato. Ci sarà divieto di circolazione in via Monviso (nel tratto compreso tra via Tripoli e viale Regina Elena); via Alba (nel tratto compreso tra via Don Minzoni e viale Regina Elena); Via della Fornace (nel tratto compreso tra via Camponogara e viale Regina Elena); Via Cherasco (nel tratto compreso tra c.so Trento e viale Regina Elena); Via Stadio (nel tratto compreso tra c.so Trento e viale Regina Elena); c.so Colombo (nel tratto compreso tra viale Travaini e viale Regina Elena); viale Travaini (nel tratto compreso tra corso Colombo e viale Regina Elena); via Salita Salice (nel tratto compreso tra via Marene e piazza Don Mario Picco).

Saranno invece a doppio senso di circolazione per i soli residenti via Alba (nel tratto compreso tra via don Minzoni e viale Regina Elena); via della Fornace (nel tratto compreso tra via Camponogara e viale Regina Elena); via Travaini ( nel tratto compreso tra c.so Colombo e viale Regina Elena).