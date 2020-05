Anche Boves riparte: la città torna a popolarsi... di mascherine e guanti usa e getta

Per Boves - il cui tradizionale giorno di chiusura è al lunedì - la riapertura slitta di un giorno: si riparte oggi (martedì 19 maggio) con la maggior parte delle attività produttive.

E i negozianti - tranne i bar e i ristoranti, ancora "al palo" per qualche giorno e confinati al servizio d'asporto, per chi può garantirlo ovviamente - tirano quello che probabilmente è il primo, vero, sospiro di sollievo da più di due mesi a questa parte. Fioccano i cartelli esplicativi e i segnali che ricordano la necessità di mantenere le distanze interpersonali o il numero massimo di persone ammesse all'interno di ogni negozio; la mobilità all'interno dei singoli esercizi è spessissimo gestita tramite spazi delimitati dal nastro adesivo o da ingombri particolari (soprattutto per chi possiede locali più ampi).

La città medaglia d'oro al valor civile riprende quindi a vivere e il viavai di macchine e pedoni ne popola le strade: le mascherine e i guanti di lattice sono, ovviamente, all'ordine del giorno anche per chi semplicemente sfrutta un paio d'ore del pomeriggio per prendere una boccata d'aria (o rivedere amici, compagni di scuola o "congiunti").

Una riapertura, insomma, che sa davvero di primo passo avanti... anche se non si può ancora scommettere verso quale tipo di "normalità". Ma dopo il lockdown è già più che sufficiente.