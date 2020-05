Cervasca: distribuzione buoni spesa

La Giunta comunale, da oltre un mese, esamina le richieste delle famiglie in difficoltà economica a causa del Covid-19 per poter assegnare i contributi del fondo erogato dalla Protezione Civile designato in buoni spesa distribuiti tra i vari negozi del nostro territorio comunale.



A disposizione c’erano € 27.218,23 che dal 6 aprile ad oggi sono stati distribuiti a 76 famiglie di cui 58 italiane, 6 europee, 12 extra europee: 180 persone coinvolte.

Ogni famiglia, dopo aver presentato regolare domanda, è stata ricontattata per indicarle dove poter andare a reperire la spesa per beni di prima necessità; la cifra assegnata era spendibile in più settimane.



Come previsto per legge, a campione saranno effettuati controlli dalla Guardia di Finanza sulla veridicità dichiarata dagli interessati.



Inoltre, c’è stata grande collaborazione con la Protezione Civile- A.I.B. e con i parroci per poter distribuire pane, carote, brioches e uova di Pasqua ricevute in dono.

Grazie alla generosità e alla collaborazione di molti, 180 persone hanno ricevuto un aiuto concreto.



Siccome ormai il fondo sta terminando, si cercherà di intervenire nelle situazioni di maggior necessità con la raccolta fondi aperta sul conto corrente presso la Banca di Caraglio del Cuneese e della Riviera dei Fiori, via Cuneo, 3 Cervasca.



Pertanto, si ringrazia vivamente coloro che vorranno contribuire, ad aiutare chi è ancora in grande difficoltà, direttamente allo sportello o tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a:

COMUNE DI CERVASCA

CODICE IBAN: IT02L 08439 47030 000020115853



Indicare la seguente causale: “Donazione emergenza covid-19“ e riportare i dati e il Codice Fiscale del soggetto che effettua la donazione.



Il Sindaco

Enzo Garnerone