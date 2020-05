Coccole regalate al Reparto Covid di Alba. Mittente: “Noi Come Te, donne operate al seno”

Bra di solidarietà ne ha tanta. Se nel recente passato abbiamo visto pizze, croissant, fiori, mascherine… giungere in dono agli operatori sanitari impegnati nella lotta al Covid, ora sono arrivate altre coccole: creme studiate proprio per gli operatori che utilizzano i dispositivi di protezione. Mittente l’Associazione “Noi Come Te, donne operate al seno” di Bra.

Se oggi non si parla d’altro che di Coronavirus, fase 2, ospedali, decreti, statistiche, fortunatamente ci sono anche queste belle notizie che scaldano il cuore. Soprattutto quello di infermieri e personale sanitario del Reparto Covid del San Lazzaro di Alba che, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, stanno trascorrendo più tempo in corsia che a casa. E il grazie al sodalizio braidese, presieduto da Norma Costantino, non poteva che avere la forma di un grande cuore fatto a braccio dagli infermieri. Come si dice in questi casi, bravi tutti!