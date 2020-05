Da venerdì il mercato di Busca sarà al completo, con banchi di tutti i generi

Da domani si riaprono al pubblico tutti gli uffici comunali con il solito orario lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 8,30 - 12,15, mercoledì 14 - 17,15. L’ingresso sarà contingentato una persona alla volta per ogni ufficio, si invitano i cittadini a prendere appuntamento (tel. centralino: 0171.948611) e ad usare il più possibile la modulistica l’autocertificazione online: la sezione è in link qui sotto.

Da domani si riaprono anche i parchi gioco.

Da venerdì tornerà il mercato completo con le bancarelle di tutti i generi nella nuova sistemazione in corso Giolitti e nelle piazze Santa Maria e Savoia. Il trasferimento da via Umberto I è stato disposto dal Comune per consentire il pieno rispetto delle distanze di sicurezza.



Ora il polo unico alimentare si trova in tutta l’area di piazza Santa Maria, dove hanno posto tutti i generi alimentari, l’ortofrutta e i produttori agricoli, già sperimentato con successo venerdì scorso. Le bancarelle degli altri generi di vendita da venerdì prossimo saranno disposte nelle piazze Savoia, dove la situazione non cambia, e De Gasperi e lungo corso Giolitti, dalla rotatoria di corso Romita alla rotatoria di viale Concordia (le piazze e il corso saranno chiusi al traffico e al parcheggio delle ore 6 alle ore 14) sul lato sinistro in questa direzione di marcia. Così sarà garantita un'ampia fascia libera di circolazione, costituta in parte dalla carreggiata e in parte dal marciapiede, davanti alla fila delle bancarelle, secondo le nuove disposizioni.



“Con l'ufficio di Polizia Municipale – spiega il sindaco –, abbiamo predisposto questa nuova istemazione insieme e d’accordo anche con i rappresentanti di tutte le associazioni di categoria degli ambulanti e degli agricoltori. Abbiamo pensato a una disposizione che permetta lo svolgimento più razionale e sicuro del mercato, tenendo presente in primo luogo la sicurezza e le necessità di tutti. Abbiamo coinvolto nella decisione anche i residenti interessati dalla nuova collocazione, Abbiamo già registrato venerdì scorso la piena soddisfazione di tutti, ambulanti ed utenti, che ringrazio, perchè si dimostrano molto collaborativi, comprendendo pienamente le necessità contingenti”.



I circa ottanta punti vendita del mercato del venerdì saranno facilmente rintracciabili e riconoscibili in un percorso tutto sommato molto simile al precedente, con il polo alimentare ‘attrattivo’ prossimo al centro storico e non lontano da piazza Fratelli Mariano, che sarà interamente a parcheggio, insieme a quello, molto vicino, di piazza Dante.