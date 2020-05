Dolci donati dal Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta alla San Vincenzo cuneese

Il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta ha consegnato un centinaio di dolciumi alla San Vincenzo cuneese.

"Il nostro gesto segue tutta una serie di donazioni che abbiamo fatto nell’ultimo periodo a favore dei meno abbienti, tramite associazioni quali la Caritas, il Cesto della solidarietà di Via Amedeo Rossi, nonché alcuni omaggi portati come attestati di stima e riconoscenza all’ospedale di Saluzzo e agli operatori del Numero Unico di Emergenza 112 e della centrale operativa del 118 per ringraziarli del loro prezioso lavoro", spiega il dottor Giovanni Milano, Capogruppo del Cisom di Cuneo.