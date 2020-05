Fine del lockdown, il punto della situazione a Barge: mascherine, biblioteca e ampliamenti gratuiti dei dehors

Con l’ultimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri si allentano le misure restrittive per il contenimento del Covid-19. Termina, di fatto, la fase del “lockdown”.

Ciò comporta la riapertura di negozi, attività commerciali (secondo linee guida stabilite in accordo con le Regioni) ma anche la ripresa di alcuni servizi per la popolazione.

Facciamo il punto delle novità che arrivano da Barge, in Valle Infernotto.

DISTRIBUZIONE MASCHERINE ALLA POPOLAZIONE

La Regione Piemonte ha assegnato a Barge una partita di mascherine protettive destinate a tutta la popolazione. “Tali dispositivi di sicurezza – informa l’Amministrazione comunale - verranno distribuiti alla cittadinanza grazie al prezioso supporto delle Associazioni locali”.

Il punto di distribuzione è fissato sotto l’ala mercatale, dalle 9 alle 12, in giorni scaglionati in basi alla lettera iniziale del cognome dei nuclei famigliari.

Non è necessario che ogni residente si rechi sotto l’ala per il ritiro della mascherina. Il capofamiglia, infatti, può ritirare l’intera fornitura di dispositivi per tutto il nucleo. Sarà possibile anche ritirare, mediante apposita delega, le mascherine afferenti altri nuclei famigliari.

Ecco il calendario della distribuzione: mercoledì 20 maggio, capifamiglia dei nuclei famigliari dalla lettera A alla lettera C; venerdì 22 maggio, capifamiglia dei nuclei famigliari dalla lettera D alla lettera M; sabato 23 maggio, capifamiglia dei nuclei famigliari dalla lettera N alla lettera Z.

Lunedì 25 maggio, capifamiglia dei nuclei famigliari dalla lettera A alla lettera C; martedì 26 maggio, capifamiglia dei nuclei famigliari dalla lettera D alla lettera M, mercoledì 27 maggio, capifamiglia dei nuclei famigliari dalla lettera N alla lettera Z.

“A nome di tutta la comunità – le parole del sindaco Piera Comba – ringrazio sentitamente la Regione Piemonte per la donazione di queste mascherine e tutti coloro che si prodigheranno per la loro distribuzione alla popolazione”.

RIAPERTA LA BIBLIOTECA

Con il decreto del premier Conte del 17 maggio può riaprire al pubblico anche la biblioteca comunale “Michele Ginotta”.

I locali della biblioteca riapriranno a partire da giovedì 21 maggio, seguendo ancora l’orario invernale (in vigore sino a fine mese): martedì dalle 16 alle 18; mercoledì dalle 15 alle 18; giovedì dalle 10 alle 12; venerdì dalle 15 alle 18; sabato dalle 10 alle 12.

Sarà però necessario, come spiegano dal Municipio, “seguire scrupolosamente i dovuti accorgimenti previsti dalla normativa vigente.

L’emergenza sanitaria ancora in atto impone misure specifiche per accedere al servizio, che prevedono in particolare la preventiva prenotazione obbligatoria dei libri desiderati tramite compilazione on line di apposito modulo reperibile sul sito del Comune di Barge all’indirizzo www.comune.barge.cn.it , oppure, in caso di impossibilità ad accedere alla piattaforma telematica, tramite telefono contattando direttamente la Biblioteca al n. 0175.349120”.

AMPLIAMENTO GRATUITO DEI DEHOR PER GARANTIRE IL RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO SOCIALE

Per la riapertura delle attività di ristorazione e somministrazione alimenti e bevande l’Amministrazione comunale, al fine di permettere di distanziare il più possibile gli avventori senza diminuire drasticamente i posti a sedere, si è detta disponibile a concedere gratuitamente l’ampliamento degli spazi pubblici usualmente autorizzati come dehors.

"Gli esercenti – spiega il sindaco Comba – hanno avuto possibilità di inviarci via mail una manifestazione di interesse, con indicazione di massima dell’allestimento esterno che si intende realizzare per il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19. Nella manifestazione dovranno in particolare essere indicati gli spazi necessari per l’ampliamento e la tipologia di arredi che si intendono posizionare”.

Per gli ampliamenti temporanei, il Comune ha concesso di utilizzare arredi anche in deroga al vigente regolamento sui dehors e non uniformi con gli esistenti.