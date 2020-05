I ringraziamenti della coordinatrice agli operatori del Centro Anffas “La Vignola” di Mondovì

In questo momento di sospensione, di incertezza e di paura che ci coinvolge tutti, sento la necessità di condividere un pensiero di ringraziamento e di stima personale verso tutti gli operatori del Centro Anffas “La Vignola” di Mondovì, che,in tempo di enormi fatiche e di rischi, con professionalità hanno lavorato nel rispetto di tutte le precauzioni necessarie per salvaguardare i nostri “ragazzi”. Li ringrazio per essere stati presenti, attenti, disponibili, per non aver mai fatto mancare un sorriso ai ragazzi, anche quando le paure erano tante, e sarebbe stato più semplice rimanere a casa al sicuro.

Il risultato tangibile Di un lavoro condiviso è senz’altro l’esito negativo di tutt tamponi effettuati:



Un grazie speciale a l’infermiera Neva per avermi affiancata e supportata in una situazione nuova e complessa,

A Luciano per aver fatto rinascere il Centro con colori e sorrisi;

A Kidane, Simone, Lidia, Franca, Sabina, Antonella, Francesca, Andrea, Paolo, Elvira e Francesco per aver continuato a svolgere la vostra mansione con la professionalità che vi contraddistingue,

A Sergio per aver continuato a svolgere gli inteventi fisioteratepici con attenzione e cura, e ad Antonella che ha aggiunto un pizzico di sapore in più con le sue pietanze,

A Maura, Umberto, Ambra, Agostina, Stefania e Milena per essere stati di supporto a tutti i vostri colleghi.

E per ultimi, non per importanza, grazie all’ANFFAS e tutte le famiglie dei ragazzi della Raf e del Centro diurno per aver compreso la difficile situazione ed aver…pazientato.

Continuamo così!

Sperando di poterci riabbracciare tutti presto.



Lucia Viada

Coordinatrice