Officina delle idee: "Pensiamo al dopo, vogliamo la ripartenza dell’Ospedale di Saluzzo post Covid-19"

L’Associazione “Officina delle idee per l’Ospedale di Saluzzo”, finita la fase Uno dell’emergenza Covid 19, ha scritto nei giorni scorsi ai vertici dell’Asl Cuneo 1, per sollecitare la ripartenza del nosocomio cittadino. Per una Fase 2.

L’ospedale saluzzese 2 mesi fa, con il trasferimento di alcuni servizi e reparti, era stato convertito a Polo Covid, con una settantina di posti letto oltre la Terapia intensiva. Reparti che si stanno svuotando dopo il calo di contagi.

Nel periodo dell’emergenza sanitaria il nosocomio saluzzese è stato al centro di una generosissima campagna di raccolta fondi da parte di aziende, privati, associazioni che hanno convogliato sull’Officina delle idee, quasi 430mila euro per sostenerlo.

Nel testo redatto dal sodalizio, indirizzato al direttore generale Salvatore Brugaletta, al direttore sanitario Giuseppe Noto e al Mirco Grillo coordinatore dei presidi di Savigliano e Saluzzo si legge “L’Ospedale di Saluzzo è stato da subito adibito a polo specifico per la cura di questa patologia, reggendo molto bene l’impatto grazie allo sforzo di tutti gli Operatori: medici, infermieri, oss e personale di supporto, così come ad alcune specificità sanitarie quali la ventiloterapia e la medicina generale".

Ma inevitabilmente, tutti i diversi servizi di cui era dotato il locale Ospedale sono stati sospesi sine die per evitare - comprensibilmente - possibili contaminazioni negli accessi alla Struttura: la parte ambulatoriale, la medicina, la fisiatria, la day surgery, l’oncologia, il centro prelievi, sono ad oggi inattivi".

La notevole adesione alla raccolta fondi da parte dei singoli cittadini e di una larga parte delle Aziende, in particolare del territorio Saluzzese - continua il testo - ci obbliga a chiedere la costituzione di un tavolo di lavoro a cui partecipino, oltre agli stakeholders, anche le principali forze socio economiche della zona, affinchè si possa veramente cercare di rispondere ai bisogni di salute di chi vive e produce in questo territorio".

L’Officina delle idee, sottolinea che la partecipazione alle scelte sulle problematiche relative alla sanità pubblica è un diritto, oltre che un dovere, del cittadino, “tanto che le ricerche pubblicate indicano che la presenza di “non professionisti” nelle sedi in cui si discute di salute e sanità non solo arricchisce quanto prodotto, ma soprattutto porta una visione nuova e diversa dei problemi, spesso sottovalutata da operatori sanitari e decisori politici".

Oltre alla costituzione del sopra menzionato tavolo di lavoro, conclude la missiva l'Officina delle idee chiede "precise rassicurazioni per la riattivazione di questi servizi fondamentali per l’Ospedale di Saluzzo, in una visione ampia che non riguardi solo la Struttura in sé, ma anche i vasti territori dei distretti”.

In tono pacato ma fermo l’Associazione Saluzzese - forte dello straordinario risultato della raccolta fondi andato promosso con le Associazioni “Amici del SS Annunziata”, “Cuore in mente” e Fossanesi - chiede "quindi di poter far valere il peso del proprio territorio, toccato da tante emergenze che non sono solo il Covid 19, ma anche gli stagionali della frutta".

“E’ chiaro che i nostri Ospedali sono nel cuore della gente - afferma Giovanni Damiano, presidente dell’Officina delle idee. Vogliamo cercare di favorire la ripartenza, perché le liste d’attesa su tanti servizi sanitari inevitabilmente si sono prolungate o comportano dei disagi legati agli spostamenti a cui sono costretti i nostri concittadini”.