Ripartenza in sicurezza per negozi, ristoranti e alberghi: Ascom Bra punta sulla certificazione Iso-9001

Siamo entrati nel vivo della Fase2, le attività commerciali e produttive sono ripartite e le imprese devono essere pronte ad accogliere e soddisfare le nuove esigenze dei clienti, che sono cambiate dopo l’emergenza Covid-19.



Il cliente ora ha bisogno di essere rassicurato sugli aspetti sanitari. Da un’indagine di Confcommercio per Sda Bocconi di fronte alla domanda “cosa chiede il cliente per tornare in negozio, per prenotare al ristorante o una vacanza in una struttura alberghiera” la risposta è stata così distribuita: per il 49% pulizia e sanificazione dell’ambiente, il 39% installazione di dispenser igienizzanti e regolamentazione degli accessi, 27% controllo del comportamento della clientela bell’osservanza delle norme igieniche, 24% sconti e promozioni.



Nei trend delle "query" dei motori di ricerca oggi primeggiano le parole a tema sicurezza e salute e tutti i contenuti girano intorno a queste informazioni.

Le aziende dovrebbero tenere in grande considerazione tutti questi aspetti per poter gestire l’emergenza al meglio, per migliorare la propria reputazione e ottenere maggiori risultati, in linea con il "sentiment" diffuso.



Governo e regioni hanno diffuso protocolli e linee guida da seguire, specifici e dettagliati per ogni attività e impresa del settore del commercio, del turismo e dei servizi. Elenchi di norme e misure di prevenzione e sicurezza sia per gli ambienti di lavoro che per i prodotti alimentari che vanno messe in pratica e applicate rigorosamente.



Emerge quindi quanto sia importante e fondamentale, per un’impresa, adottare protocolli e misure di sicurezza per gli ambienti di lavoro sicuri, meglio ancora se dotati di una certificazione riconosciuta.



Per questo Confcommercio Ascom Bra ha deciso di compiere una scelta importante, per fornire ai propri associati e clienti qualità, sicurezza e tutela implementando i propri servizi con lo standard UNI EN ISO 9001.

“Le norme ISO rappresentano un valido supporto per le imprese per rassicurare i clienti sulla qualità e la sicurezza dei propri prodotti – commenta il direttore Luigi Barbero –. I nostri uffici Sicurezza e Igiene effettueranno controlli ai propri associati e rilasceranno un 'label', un’etichetta da apporre in vetrina o all’interno della struttura ricettiva o del ristorante che documenterà che le misure di prevenzione Covid-19 sono controllate da Ascom Bra dotata di certificazione ISO-9001.”







LA CERTIFICAZIONE ISO 9001

La ISO 9001 è lo standard di riferimento internazionalmente riconosciuto per la gestione della Qualità di qualsiasi organizzazione che intenda rispondere contemporaneamente all’esigenza dell’aumento dell’efficacia ed efficienza dei processi interni quale strumento di organizzazione per raggiungere i propri obiettivi, alla crescente competitività nei mercati attraverso il miglioramento della soddisfazione e della fidelizzazione dei clienti.



Scopo primario dell'ISO 9001 è il perseguimento della soddisfazione del proprio cliente in merito ai prodotti e servizi forniti, nonché il miglioramento continuo delle prestazioni aziendali, permettendo all'azienda certificata di assicurare ai propri clienti il mantenimento e il miglioramento nel tempo della qualità dei propri beni e servizi.



I vantaggi sono numerosi: rende sistematica la valutazione di rischi ed opportunità su cui basare decisioni strategiche; consente l’adozione di un modello organizzativo basato sull’approccio integrato ai processi e sulla condivisione delle esperienze dei singoli per migliorare in modo efficace e continuo le prestazioni; accresce la capacità di soddisfare le esigenze e le aspettative dei propri clienti attraverso una migliore conoscenza e controllo dell’azienda.



L’iter di certificazione viene effettuato da Bureau Veritas, riconosciuto come Organismo di Certificazione ISO 9001 da oltre 35 organismi nazionali e internazionali, leader a livello mondiale nei servizi di ispezione, verifica di conformità e certificazione.