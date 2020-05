Ufficio turistico, biblioteca e complesso museale pronti a riaprire a Chiusa Pesio

Da mercoledì 20 maggio riaprono al pubblico l'Ufficio Turistico di Chiusa di Pesio e il Complesso Museale "Cav. G. Avena". Secondo le norme per il contenimento del Coronavirus l'accesso all'Ufficio Turistico sarà contingentato ad una persona alla volta, obbligo di mascherina e igienizzazione delle mani all'ingresso. Per quanto riguarda il Museo gli ingressi saranno limitati alla capienza della struttura, per garantire la totale sicurezza, è consigliata la prenotazione. Sono sospese le visite guidate per gruppi.

L'orario per la ripartenza sarà dal martedì al sabato ore 9.30-12.00/15.30-17.30.

Per info e prenotazioni si consiglia di contattare telefonicamente allo 0171/734990 e-mail valle.pesio@gmail.com

Riapre anche la biblioteca secondo i nuovi protocolli per l'emergenza Covid. All'interno della struttura sarà possibile esclusivamente accedere al prestito di libri e dvd con ingressi contigentati e tempi ristretti. Sarà inoltre attivato un percorso prioritario per coloro che vogliono prenotare il materiale attraverso telefono allo 0171735514 e mail biblioteca.chiusadipesio@gmail.com che lo troveranno disponibile nel giorno di apertura successivo alla prenotazione stessa.

La biblioteca sarà aperta, a partire da venerdì 22 maggio con il seguente orario:

martedì mercoledì venerdì dalle 15,00 alle 18,00 e sabato dalle 9,00 alle 12,00.

All'interno è obbligatorio indossare mascherine e igienizzarsi le mani con apposita soluzione fornita all'ingresso. Si invitano gli utenti ad utilizzare il buon senso, evitando assembramenti. All'interno potrà entrare una sola persona-nucleo famigliare per sezione (adulti-ragazzi). Sono sospese le attività di internet point, sala studio, centro ricreativo, attività di doposcuola e tutto ciò che esula dal semplice prestito.