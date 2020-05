Il cebano Davide Peruzzi: Un rallista ai tempi del Coronavirus

È un cebano il protagonista di un ricco articolo apparso su Kaleidosweb, dal titolo: Rallisti ai tempi del Coronavirus. Davide Peruzzi: “Dopo una vita trascorsa su due ruote, è bello passare al sedile del navigatore”.

Davide, con precisione e anche molta emozione, ripercorre tutte le tappe della sua carriera: sei anni si trova la sua prima moto per le mani, e appena può si mette in sella, stringendo forte il manubrio del Guzzi Falcone 500 di papà poliziotto. E crescendo, anche solo di pochi anni, nel cortile di casa ci sono il Motom 48 del nonno e anche una MotoBecane e una Vespa, che passo dopo passo e caduta dopo caduta il piccolo Davide demolisce per pezzo.

La moto, però, non rappresenta solo giri nel cortile, seppur facendo fatica ad arrivare ai pedali; ma è velocità, emozione, salita verso il cielo. E così a 14 anni arriva una Cagiva 125 WMX, la moto che ha conquistato il titolo di campione del mondo con Dave Strijbos, con la quale si schiera per la prima volta in gara nel crossodromo braidese dell’America dei Boschi, la mecca per i crossisti non solo della zona.

“Fu una gara per me formidabile. Riuscii ad azzeccare la partenza e alla prima curva ero primo. Alla terza trovai mio padre che aveva saltato le reti, come il più indiavolato degli spettatori, che mi urlava ‘Vai piano’. Stava diluviando e non avevo la capacità di gestire la tensione della gara e caddi nel fango, si ruppe la leva della frizione, faticando a ripartire, concludendo comunque a ridosso dei primi dieci”. Un po’ più rilassato nella seconda manche concluse sesto, un buon risultato per la gara d’esordio.

Molto bello il passaggio in cui su Kaleidosweb viene ricordata la passione per le due ruote condivisa con tutta la famiglia: “Lo sanno tutti. È la famiglia che ti dà l’indirizzo di cosa farai da grande. Si sfugge poco a questa legge, nel bene o nel male. E Davide Peruzzi non ci ha nemmeno provato visto che l’indirizzo di famiglia era metterlo in moto. Moto come motocicletta. Con un padre Antonio che da giovane lascia la natia Vicenza per trasferirsi a Ceva, dove è inquadrato fra i motociclisti della Polizia di Stato; e l’aggravante di avere come zii tre sorelle e tre fratelli di papà, tutti motociclisti che, quando possono si ritrovano per farsi un bel giro in sella al loro cavallo di acciaio“.

Negli anni ha gareggia sui campi da cross di tutta la penisola, da San Marino ad Ascoli Piceno, da Grottazzolina a Carpi.

“La stagione nella quale mi sono divertito maggiormente è stato l’anno 2000 quando ho disputato il Trofeo Nazionale Honda, che si svolgeva in giro per l’Italia. Una stagione fantastica“, ha concluso il cebano Davide Peruzzi